Чумовая самоделка: постройка байка «вокруг двигателя» за полчаса

Хотели помедитировать на видео сварки и работы токарного станка, трубогиба и гидравлического пресса? Присаживайтесь поудобнее!

Конечно, выведенные в заголовок полчаса — это хронометраж видео. Реально новое творение Youtube-канала Make it Extreme создавалось гораздо больше, да и предшествовавшее сборке тщательное проектирование на чертежах и матмоделях заметно буквально в каждом движении. Фактически в видео ребята показывают два проекта. Один — уже завершенный: двигатель KTM с быстрой установкой.

Идея в том, чтобы снабдить движок своей собственной компактной рамой с местами под крепление на мотоцикле. Собственно, вокруг этого и строится второй проект — ультимативный байк.

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Работа с токарным станком, прессом и другим оборудованием просто завораживает — видео снято с высочайшим качеством и пониманием процессов. Получившийся результат... быть может, специфичен, но уж точно сделан на совесть, да и взгляд, безусловно, приковывает. Экстрим в чистом виде!

Тем временем мотоциклы Ural начали выпускать в Казахстане.

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Видео: Youtube / Make it Extreme