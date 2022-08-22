В ДТП с двумя большегрузами и микроавтобусом погибли 16 человек

Авария произошла 21 августа около 13:00 на трассе М-5 «Урал» Николаевского района Ульяновской области.

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По данным регионального управления МВД, водитель большегруза вовремя не смог затормозить, выехал на полосу встречного движения и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.

В результате аварии погибли 16 человек, среди которых 14 — граждане Киргизии. Еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, их гражданство устанавливается, говорится на сайте МИД Киргизии.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя большегруза. Он погиб на месте.

«Пациенты переведены в ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. В настоящее время находятся в отделении реанимации, специалистами учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказала собеседница агентства ТАСС.



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На место происшествия выехали сотрудники посольства Киргизии в России. Глава киргизского государства Садыр Жапаров распорядился организовать репатриацию тел погибших на родину спецбортом.

Фото: МЧС России/ТАСС

Видео: YouTube