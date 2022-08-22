Мы готовы выпускать свои ДВС, АКП, ABS, ESP? Мнение читателей «За рулем»

Минпромторг разработал проект стратегии автопрома, из которого следует, что производство отечественных автокомпонентов должно начаться в РФ до 2035 года.

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Согласно курсу на импортозамещение, который взяла Россия, до 2035 года необходимо наладить в стране массовый выпуск тех автокомпонентов, дефицит которых сейчас наблюдается.

В документе, подготовленном Минпромторгом, говорится, что необходимо инвестировать в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома 2,7 трлн рублей. И предлагается до 2035 года наладить производство ряда отечественных узлов и автокомпонентов.

Мы провели опрос на нашем сайте, чтобы понять, как рядовые автолюбители оценивают эту инициативу ведомства.

52% отнеслись к идее позитивно, причем большинство считает, что «если поставить цель, всё получится», а остальные — что надо пробовать и делать.

19% сомневаются, хватит ли у наших инженеров и конструкторов компетенций, а 29% задались вопросом, почему если все так просто, почему же не пытались раньше?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Наработки есть, те же подушки безопасности у нас на излете СССР разрабатывались. Но слово наработки меня всегда пугало. Идеи, опытные экземпляры — это одно, а массовое производство — другое. Нужно сделать миллион штук с одинаковым уровнем качества, это нам в случае с автопромом не всегда удавалось.

Даже когда мы работали в сотрудничестве с зарубежными компаниями, мы же уперлись в определенный потолок, когда стало понятно, что локализация АКП, подушек безопасности, ABS и ESP теряет экономическую эффективность, не было смысла легализовывать здесь, потому что было дешевле купить готовый агрегат там.

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Сейчас ситуация другая, но, опять же, чтобы выпустить сложный узел, такой, как коробку-автомат, нужно владеть технологиями. Не в том плане, что мы не знаем, как металл обрабатывать или как это устроено конструктивно. Но одно дело, знать как, а другое — сделать. На это нужны годы, это должен быть брендовый товар, фирма-производитель должна пройти определённый путь развития и выстоять в конкурентной борьбе. Должны появиться такие компании, продукцию которых захотят купить автопроизводители, в том числе зарубежные. Тогда можно будет сказать, что с задачей справились.

У нас в этом смысле все было относительно неплохо в шинной промышленности. Шины с наших заводов, пусть их строили даже и не мы, экспортировались. Nokian из Питера поставляли в Финляндию, страны Скандинавии, Америку и т. д. Bridgestone, Michelin, Pirelli — все были востребованы на внешних рынках. Потому что технологии, материалы, уровень производства и объемы были такими, что позволяло держать приемлемую цену товара, часть продавать у нас, и еще большую часть успешно экспортировать.

Качество, объемы, технологии и конкурентная среда — все это вместе на выходе давало качественный и востребованный товар.

После 20 недель простоя возобновил работу завод Yokohama.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС, «За рулем»