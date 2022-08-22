Мы готовы выпускать свои ДВС, АКП, ABS, ESP? Мнение читателей «За рулем» — журнал За рулем

Мы готовы выпускать свои ДВС, АКП, ABS, ESP? Мнение читателей «За рулем»

Минпромторг разработал проект стратегии автопрома, из которого следует, что производство отечественных автокомпонентов должно начаться в РФ до 2035 года.

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Согласно курсу на импортозамещение, который взяла Россия, до 2035 года необходимо наладить в стране массовый выпуск тех автокомпонентов, дефицит которых сейчас наблюдается.

В документе, подготовленном Минпромторгом, говорится, что необходимо инвестировать в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома 2,7 трлн рублей. И предлагается до 2035 года наладить производство ряда отечественных узлов и автокомпонентов.

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Мы провели опрос на нашем сайте, чтобы понять, как рядовые автолюбители оценивают эту инициативу ведомства.

52% отнеслись к идее позитивно, причем большинство считает, что «если поставить цель, всё получится», а остальные — что надо пробовать и делать.

19% сомневаются, хватит ли у наших инженеров и конструкторов компетенций, а 29% задались вопросом, почему если все так просто, почему же не пытались раньше?

Мы готовы выпускать свои ДВС, АКП, ABS, ESP? Мнение читателей «За рулем»

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Мы готовы выпускать свои ДВС, АКП, ABS, ESP? Мнение читателей «За рулем»
— Все дело в том, какого результата мы хотим добиться. Выпуская миллионным тиражом, например, ABS и продавая на внешних рынках (внутри страны столько не нужно), мы сможем удержать нужное качество и адекватную цену в пересчете на единицу товара. Либо мы будем выпускать ABS только для своих нужд, но она будет стоить как чугунный мост. А в автомобиле ведь не только ABS, и всё это будет влиять на стоимость товара. Либо мы сделаем плохую ABS, которая кое-как работает, но зато дешевле. Мы все это уже проходили.

Наработки есть, те же подушки безопасности у нас на излете СССР разрабатывались. Но слово наработки меня всегда пугало. Идеи, опытные экземпляры — это одно, а массовое производство — другое. Нужно сделать миллион штук с одинаковым уровнем качества, это нам в случае с автопромом не всегда удавалось.

Даже когда мы работали в сотрудничестве с зарубежными компаниями, мы же уперлись в определенный потолок, когда стало понятно, что локализация АКП, подушек безопасности, ABS и ESP теряет экономическую эффективность, не было смысла легализовывать здесь, потому что было дешевле купить готовый агрегат там.

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Сейчас ситуация другая, но, опять же, чтобы выпустить сложный узел, такой, как коробку-автомат, нужно владеть технологиями. Не в том плане, что мы не знаем, как металл обрабатывать или как это устроено конструктивно. Но одно дело, знать как, а другое — сделать. На это нужны годы, это должен быть брендовый товар, фирма-производитель должна пройти определённый путь развития и выстоять в конкурентной борьбе. Должны появиться такие компании, продукцию которых захотят купить автопроизводители, в том числе зарубежные. Тогда можно будет сказать, что с задачей справились.

У нас в этом смысле все было относительно неплохо в шинной промышленности. Шины с наших заводов, пусть их строили даже и не мы, экспортировались. Nokian из Питера поставляли в Финляндию, страны Скандинавии, Америку и т. д. Bridgestone, Michelin, Pirelli — все были востребованы на внешних рынках. Потому что технологии, материалы, уровень производства и объемы были такими, что позволяло держать приемлемую цену товара, часть продавать у нас, и еще большую часть успешно экспортировать.

Качество, объемы, технологии и конкурентная среда — все это вместе на выходе давало качественный и востребованный товар.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС, «За рулем»

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