Глава страховщиков покидает свой пост

Игорь Юргенс возглавляет (пока) три крупнейшие в России организации страховщиков — Всероссийский союз страховщиков (ВСС), Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Глава страховщиков Игорь Юргенс заявил об отставке со всех трех постов:

Поскольку эта должность имеет «сквозной» статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах — РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях», — приводит текст его заявления сайт страховщиков korins.ru.

Он отметил, что посвятил страховому рынку более 12 лет, и за этот период многое удалось сделать, в том числе в плане соединения интересов крупных, средних и небольших компаний под эгидой единой саморегулируемой организации.

Материалы по теме Страховщики «включили» свои связи для поиска запчастей для ремонта

Непростой задачей было выведение рынка ОСАГО из кризиса, в итоге этот вид страхования стал не только более справедливым с точки зрения расчетов, но и приблизился к клиентам.

Еще одним блоком, над которым работала команда страховых союзов, — создание современных цифровых сервисов, IT-инструментов государственного масштаба.

Игорь Юргенс отметил, что теперь ему хотелось бы двигаться дальше, он намерен направить свои силы на развитие ESG инициатив (экологическое, социальное и корпоративное управление) и ряд других направлений, о которых сообщит позднее.

Материалы по теме Нам рассказали, когда подорожает ОСАГО

В ближайшее время будут проведены все необходимые организационные процедуры, а окончательно принятое им решение будет утверждено на общих собраниях в вышеназванных организациях, которые состоятся до конца года.

Основным кандидатом на пост главы РСА и ВСС является Евгений Уфимцев (вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщили ТАСС источники в отрасли.

Юргенс являлся президентом ВСС с 1998 по 2002 год и с 2013 года по настоящее время.

Названы машины, которым больше других грозит «тотал».

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»