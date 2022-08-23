G-Energy запустил безразборную диагностику моторов

Технологию продемонстрировали в ходе Чемпионата России по кольцевым гонкам.

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Бренд высокотехнологичных моторных масел G-Energy от компании «Газпромнефть-СМ» стал техническим партнёром Чемпионата России по кольцевым гонкам и запустил мобильную лабораторию и уникальный сервис по предиктивной диагностике техники — все скорые поломки выявляются на самых ранних этапах.

Мобильная лаборатория G-Energy осуществляла техническую поддержку экипажей. Она оснащена не только высокочувствительными приборами, но и искусственным интеллектом. Всего по одной капле масла лаборатория определяет степень изнашивания механизмов двигателя, а искусственный интеллект (нейросеть, которая самообучается уже несколько лет), сравнивает результаты проб со своей базой и дает точный прогноз по работе техники.

На безразборную диагностику автомобиля у лаборатории G-Energy уходит всего 10 минут. В итоге эксперты лаборатории выявляют неполадки на ранней стадии еще до того, как они проявятся и отразятся на работе двигателя и других узлов.

Данная технология была продемонстрирована на четвертом этапе серии, прошедшем 20 и 21 августа на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Провести диагностику смогли все участники соревнований: всего было проведено более 30 исследований.

В этом году гонки проводятся сразу в 8 классах. Серия гонок была дополнена соревнованиями шорткатов на кубок G-Drive, и в отдельных заездах SMP Historic Cup соревновались ретроавтомобили. Кроме того, молодёжный зачет получил статус Первенства России.

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Работая на сложнейших гонках планеты (обеспечивая техническое сопровождение команд и составляя рекомендации для механиков), эксперты G-Energy совершенствуют масла и создают новые рецептуры смазочных материалов G-Energy. Поэтому интерес к гонкам у компании далеко не праздный.

Теперь лаборатория G-Energy направляется на следующий этап гонки, который состоится с 9 по 11 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

— Российская серия кольцевых гонок — одно из самых сложных и престижных автосоревнований России, на старт серии выходят лучшие пилоты и экипажи страны. Техническая поддержка и уникальный опыт работы наших специалистов на гонках такого высокого уровня, позволяет не только улучшать и совершенствовать рецептуры масел, но и создавать принципиально новые продукты, такие как единственный в России сервис по предиктивной диагностике. Теперь эта технология, пришедшая из автоспорта, будет успешно работать за пределами треков, и помогать промышленным, сельскохозяйственным, горнодобывающим и энергетическим предприятиям.

Фото: Газпромнефть-СМ