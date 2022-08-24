Директор «Москвича» дал прогноз продаж легковых машин в России в 2022 году

Он считает, что восстановление рынка произойдет в 2024–2026 годах.

После решения о восстановлении завода «Москвич» его новый директор Дмитрий Пронин стал медийной персоной. Понятно, что перед запуском новых автомобилей ему, как никому другому, необходимо владеть информацией и анализировать ее. И вот на Международном Московском автомобильном форуме IMAF-2022 он заявил, что ожидает восстановления авторынка в 2024–2026 годах.

По оптимистичному сценарию, в 2022 году продажи упадут в 2 раза относительно 2021 года, после чего ожидается восстановление к 2024–2026 году, пишет ТАСС, ссылаясь на презентацию гендиректора.

Пронин также отметил, что суммарная мощность российских предприятий по производству легковых автомобилей превышает 2 млн машин в год, но сегодня около 50% из них приостановили свое производство.

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Необходима локализация автокомпонентной базы, это стало «ключевым вызовом для перезапуска производств на автомобильных площадках», подчеркнул он.

Напомним, что в 2021 году, согласно статистике AEB, на российском рынке было продано 1 666 780 легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3% к 2020-му).

Недавно Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автопрома до 2035 года. В ее базовом сценарии также предполагается, что в этом году рынок сократится до 800 тыс. автомобилей, а потом начнется его постепенное восстановление.



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