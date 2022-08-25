Обновления Lada Granta: «иксы» снова сменили цвет!

Вместо прежнего хрома есть уже два варианта - серый и черный. Такие машины начали сходить с конвейера АВТОВАЗа.

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Судя по всему, АВТОВАЗ экспериментирует с цветом накладок на переднем бампере Гранты, образующих фамильную «икс» на передке новых и обновленных моделей Lada. Совсем недавно в Сети уже мелькали изображения автомобилей, у которых накладки не хромированные, а покрытые металлизированной серой эмалью. Таким же покрытием отличались шильдики на корме и эмблема на носу авто.

Оказалось, что эта вариация — не единственная. Сообщество Avtograd News опубликовало фотографию Гранты, у которой «икс» окрашен в черный глянец. Источник утверждает, что машины с такой «маской» сходят с конвейера в Тольятти в последние дни. При этом остальные элементы декора на кузове — вышеупомянутые эмблема и шильды — оставлены в прежнем исполнении, покрашены серой эмалью.

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Вероятно, именно серый станет теперь основным цветом декоративных элементов взамен хрома — можно предположить, что это одна из мер деконтентинга, замены комплектующих на более дешевые аналоги. А черный станет опциональным вариантом — например, в рамках очередной специальной серии. Но пока официально нововведения не анонсировались и никак не сказались на ценах автомобилей.

Впрочем, прайсы недавно обновились по другой причине: АВТОВАЗ возобновил выпуск Гранты с подушками безопасности.

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Фото: Avtograd News