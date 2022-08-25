Обновления Lada Granta: «иксы» снова сменили цвет! — журнал За рулем

Обновления Lada Granta: «иксы» снова сменили цвет!

Вместо прежнего хрома есть уже два варианта - серый и черный. Такие машины начали сходить с конвейера АВТОВАЗа.

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Судя по всему, АВТОВАЗ экспериментирует с цветом накладок на переднем бампере Гранты, образующих фамильную «икс» на передке новых и обновленных моделей Lada. Совсем недавно в Сети уже мелькали изображения автомобилей, у которых накладки не хромированные, а покрытые металлизированной серой эмалью. Таким же покрытием отличались шильдики на корме и эмблема на носу авто.

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Оказалось, что эта вариация — не единственная. Сообщество Avtograd News опубликовало фотографию Гранты, у которой «икс» окрашен в черный глянец. Источник утверждает, что машины с такой «маской» сходят с конвейера в Тольятти в последние дни. При этом остальные элементы декора на кузове — вышеупомянутые эмблема и шильды — оставлены в прежнем исполнении, покрашены серой эмалью.

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Вероятно, именно серый станет теперь основным цветом декоративных элементов взамен хрома — можно предположить, что это одна из мер деконтентинга, замены комплектующих на более дешевые аналоги. А черный станет опциональным вариантом — например, в рамках очередной специальной серии. Но пока официально нововведения не анонсировались и никак не сказались на ценах автомобилей.

Фото: Avtograd News

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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