Сбили кошку или голубя? Вас лишат прав

Об этом знают, к сожалению, далеко не все автомобилисты.

Наезд на живое существо, будь то человек или животное, не остается без последствий. Таков закон. Во втором же случае большинству водителей удается избежать наказания — люди просто не сообщают об этом событии и едут дальше Но это преступление — водитель скрывается с места ДТП.

«Наезд на любое животное является дорожно-транспортным происшествием, — цитируют НГС.Новости юриста Сергея Егорова. — При совершении наезда на животное водитель обязан оформить произошедшее ДТП в соответствии с ПДД, иначе ему грозит административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. Водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Правильно будет вызвать сотрудников ГИБДД и оформить с ними ДТП. В этом случае, если сбито дикое животное, водителю грозит лишь штраф за нанесение вреда природе, который, при наличии ОСАГО, оплатит страховая компания. Если животное домашнее, то тут последуют разбирательства, и все может обернуться так, что виновным в ДТП признают владельца животного. Штрафы же за диких животных такие:

Животное Штраф, руб. Крот 100 Волк 200 Бурундук 500 Голубь 600 Заяц 1000 Бобр 6000 Барсук 12 000 Кабан 30 000 Рысь 40 000 Медведь 60 000 Лось 80 000

ГИБДД завела базу неплательщиков штрафов и выявляет их автомобили на дорогах.

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Фото: Lily Banse / Unsplash