Сбили кошку или голубя? Вас лишат прав — журнал За рулем

Сбили кошку или голубя? Вас лишат прав

Об этом знают, к сожалению, далеко не все автомобилисты.

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Наезд на живое существо, будь то человек или животное, не остается без последствий. Таков закон. Во втором же случае большинству водителей удается избежать наказания — люди просто не сообщают об этом событии и едут дальше Но это преступление — водитель скрывается с места ДТП.

«Наезд на любое животное является дорожно-транспортным происшествием, — цитируют НГС.Новости юриста Сергея Егорова. — При совершении наезда на животное водитель обязан оформить произошедшее ДТП в соответствии с ПДД, иначе ему грозит административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. Водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток».

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Правильно будет вызвать сотрудников ГИБДД и оформить с ними ДТП. В этом случае, если сбито дикое животное, водителю грозит лишь штраф за нанесение вреда природе, который, при наличии ОСАГО, оплатит страховая компания. Если животное домашнее, то тут последуют разбирательства, и все может обернуться так, что виновным в ДТП признают владельца животного. Штрафы же за диких животных такие:

Животное

Штраф, руб.

Крот

100

Волк

200

Бурундук

500

Голубь

600

Заяц

1000

Бобр

6000

Барсук

12 000

Кабан

30 000

Рысь

40 000

Медведь

60 000

Лось

80 000

Фото: Lily Banse / Unsplash

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