Эксперты подсчитали, сколько водителей воспользовались тревожной кнопкой

Только за 7 месяцев этого года в «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило более 7 млн экстренных вызовов от автомобилистов.

А с начала работы системы в контактный центр АО «ГЛОНАСС» поступило свыше 24 млн сообщений, рассказал директор департамента «Абонентская служба» АО «ГЛОНАСС» Роман Рулев.

Ежедневно операторы контактного центра принимают и обрабатывают свыше 40 тыс. экстренных вызовов.

В 2022 году порядка 80% вызовов, потребовавших реагирования экстренных служб, поступили в автоматическом режиме, когда водители и пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь.

За время работы системы реагирования спасателей потребовали более 226 тыс. вызовов автомобилистов. Больше всего таких сообщений поступает из регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Сегодня обеспечена мгновенная передача точных координат мест аварий в экстренные службы за счет постоянного автоматизированного взаимодействия «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Систем-112» в 84 из 85 регионов России. Сопряжение систем в Смоленской области завершится до ноября этого года.

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Порядка 4% всех экстренных вызовов, полученных контактным центром «ЭРА-ГЛОНАСС», произведены свидетелями происшествий или правонарушений. Этот показатель ежегодно увеличивается.

Владельцы автомобилей с кнопкой SOS обращаются за помощью не только при ДТП.

Примеры самых частых вызовов, не связанных с авариями:

требуется скорая помощь в машину на дороге или домой, когда не удалось дозвониться с мобильного телефона

водителю такси нужна помощь в конфликтных ситуациях с пассажирами или при нападении;

заблудились или застряли в пути

очевидцы сообщают о пожарах в жилых домах или в лесных массивах

требуется помощь дорожных служб во время гололеда, метели, снегопада, а также в случаях, когда не работает светофор или на проезжую часть упало дерево

очевидцы правонарушений на улице просят вызвать полицию

сообщения об оставленных без присмотра детях в автомобилях.

Названы самые частые причины аварий и самые опасные нарушения.

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