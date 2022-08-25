Google заблокировал официальный канал КАМАЗа на YouTube — журнал За рулем

Google заблокировал официальный канал КАМАЗа на YouTube

Причина — правила Google в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

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Аккаунт ПАО «КАМАЗ» на видеохостинге YouTube заблокирован. Администрация сервиса сделала соответствующее уведомление в адрес российского производителя. «Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — цитирует полученное сообщение канал КАМАЗа в Яндекс.Дзен.

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К сожалению, по не зависящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на платформе видеохостинга YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта, констатирует пресс-служба КАМАЗа.

Уточняется, что производитель остается на связи на площадках Rutube, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники и TikTok. На момент публикации заметки канал КАМАЗа на YouTube работает, но контент на канале, очевидно, обновляться больше не будет.

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КАМАЗ попал под отдельный перечень санкций — в связи с тем, что его техника эксплуатируется российскими войсками в ходе СВО. В частности, из-за этого КАМАЗ сейчас не может выпускать грузовики нового поколения К5. Но на предприятии обещают вернуться к производству К5 не позднее первого квартала 2023 года, уже без западных комплектующих.

Фото: КАМАЗ, «За рулем»

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