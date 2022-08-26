Чтобы выпускать больше машин, АВТОВАЗ хочет набрать побольше сотрудников

И потребуется при этом не одна тысяча человек, сообщил глава предприятия Максим Соколов на конференции работников АВТОВАЗа.

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Крупнейший трудовой коллектив находится в зоне особого внимания: на производстве автомобилей в Самарской области завязаны сотни тысяч человек.

Среди них не только работники автогиганта, но и люди, занятые на сопутствующих производствах.

Вопреки слухам на заводе не только не сократится количество рабочих мест, но и уже в ближайшее время начнется прием новых сотрудников. Об этом в ходе мероприятия рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Был вопрос о сокращении штата. Хочу всех заверить: напротив, потребуется дополнительный призыв работников в нашу команду.

И этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек.

Нам придется увеличить масштаб нашей команды, чтобы выполнять не менее масштабные задачи», — передает его слова пресс-служба правительства Самарской области.

Кроме того, на конференции прозвучало, что с 15 августа автомобили Lada Granta и Lada Niva будут выпускаться в пятидневном режиме, а с 29 августа по 27 ноября автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю.

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Управленцы продолжают поиски новых поставщиков для развития комплектаций.

В 2023 году АВТОВАЗ собирается выпустить 500 тысяч автомобилей, поэтому расширение штата кажется вполне логичным шагом.

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Фото: Ведомости / Денис Гришкин