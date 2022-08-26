Chery не пустили на УАЗ

Китайский автопроизводитель опасается за свою экономическую свободу.

Chery отказалась от идеи наладить выпуск своих автомобилей на мощностях завода УАЗ, входящего в группу «Соллерс авто». Проблема в том, пишут «Ведомости», что с начала июня УАЗ находится в санкционном списке Евросоюза, и сотрудничество с предприятием может обернуться санкциями и для Chery.

Но у китайского автопроизводителя есть еще два способа наладить выпуск своих автомобилей в России. Например, компания может сотрудничать с другим предприятием «Соллерс авто», которое не занесено в санкционный список. Скажем, с заводом во Владивостоке.

Второй вариант — выкуп площадки любого из ушедших из России автопроизводителя. Например, появилась информация, что скоро на продажу будет выставлен завод Mercedes—Benz, который находится в Подмосковье.

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Российские продажи Chery за семь месяцев 2022 года составили 15 387 машин. Это на 23,7% меньше, чем за тот же период 2021 года, но учитывая общее падение продаж на 74,9%, следует говорить о значительном увеличении доли рынка этой китайской марки.

Узнать больше о поиске компанией Chery сборочной площадки в России вы можете здесь.

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