Известно, кому Мерседес решил продать свой завод в России

Слухи о том, что Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье, ходили давно.

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Покупателем может стать дилер «Автодом», а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области, пишет«Коммерсант» со ссылкой на свои источники. О том, что Mercedes-Benz продает завод в России, изданию рассказали на рынке недвижимости. 20% предприятия, расположенного в подмосковном Есипово, принадлежит СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — головной компании Mercedes-Benz AG.

Речь может идти о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибьютора марки на российском рынке. В переговорах участвуют несколько дилеров, а основным претендентом называют «Автодом».

Кроме того, Mercedes-Benz собирается продать здание в подмосковных Вешках, где находятся офисные площади и сервис. Покупатель неизвестен.

В представительстве компании, как и в «Автодоме», от комментариев отказались, поскольку конкретных решений до сих пор нет.

Ранее представители «Автодома» намекали, что планируют развиваться не только в авторитейле, но и, возможно, организовать промсборку. Но тогда все решили, что речь идет о сборке электромобилей из китайских машинокомплектов.

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На рынке с удивлением восприняли эту информацию: зачем дилеру покупать предприятие, если выпускать там Мерседесы из-за санкций он все равно не сможет? Поставлять машинокомплекты концерн Mercedes вряд ли будет из-за рисков самому попасть под санкции. С другой стороны, все это похоже на то, что Mercedes-Benz пересматривает формат присутствия в России, а с дилером всегда есть возможность договориться. Тем более, как известно, Мерседес так и не вернул вложения в завод, который был запущен в 2019 году, поэтому для концерна имеет смысл сохранить возможность обратного выкупа площадки.

Правительство Московской области в курсе ситуации, однако подробности дальнейшей судьбы завода пока разглашать не хочет.