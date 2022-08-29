Стало известно, сколько водителей не платят штрафы

Свыше 32 тыс. человек имеют по 50 и больше штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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За 7 месяцев текущего года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД составлено 79 032 административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», из которых 32 455 — в отношении лиц, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения ПДД, сообщает официальный Телеграм-канал ведомства.

По итогам 7 месяцев 2022 года удалось взыскать 87,6% штрафов.

Административный штраф должен быть уплачен привлеченным к административной ответственности лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

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Если задолженность не погашена в срок, на нарушителя налагают штраф в двойном размере, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо ему грозят обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Проверить наличие штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России гибдд.рф, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.

Не одним штрафом, скорее всего, отделаются участники несостоявшегося ралли суперкаров.



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Фото: Илья Щербаков/ТАСС