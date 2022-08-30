Названы самые надежные машины 2022 — журнал За рулем

Названы самые надежные машины 2022

Чаще всего автомобили подводит электроника — на работу этих систем больше всего нареканий.

Материалы по теме
У Лад появились новые почитатели

Ежегодное исследование индекса надежности JD Power основано на количестве обращений в сервис владельцев различных марок. В 2022 году меньше всего на свои автомобили жаловались владельцы Genesis, Hyundai и Kia.

Самыми надежными стали машины Genesis. Они взяли первое место и в категории «премиум», и в абсолютном зачете, заработав 643 балла (по 1000-балльной шкале). Корейский люксовый бренд обошел Cadillac и Mercedes-Benz.

Материалы по теме
Дороги в вашем регионе наконец-то отремонтируют — все подробностиШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022

Hyundai занял первое место среди автомобилей масс-маркета (534 балла), а второе место досталось машинам Kia (495 баллов).

Материалы по теме
Продать машину с пробегом стало сложнее

Как выяснили в JD Power, самыми проблемными электронными системами, которыми недовольны владельцы, стали сканер отпечатков пальцев и управление жестами.

Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash

Наше новое видео
Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона
Iran Khodro Tara — подробный обзор
Одна цена! Новый Suzuki Jimny или б/у Jeep Wrangler?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров769
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: