Названы самые надежные машины 2022

Чаще всего автомобили подводит электроника — на работу этих систем больше всего нареканий.

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Ежегодное исследование индекса надежности JD Power основано на количестве обращений в сервис владельцев различных марок. В 2022 году меньше всего на свои автомобили жаловались владельцы Genesis, Hyundai и Kia.

Самыми надежными стали машины Genesis. Они взяли первое место и в категории «премиум», и в абсолютном зачете, заработав 643 балла (по 1000-балльной шкале). Корейский люксовый бренд обошел Cadillac и Mercedes-Benz.

Hyundai занял первое место среди автомобилей масс-маркета (534 балла), а второе место досталось машинам Kia (495 баллов).

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Как выяснили в JD Power, самыми проблемными электронными системами, которыми недовольны владельцы, стали сканер отпечатков пальцев и управление жестами.

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Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash