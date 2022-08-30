Россия поможет Белоруссии наладить производство легкового автомобиля

И вообще нужно кооперироваться, заявил заместитель премьер-министра соседней страны Петр Пархомчик.

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Предприятия Белоруссии и России должны расширять кооперационные связи, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Хватит каждому выдумывать какую-то комплектующую, лучше кооперироваться, создавать определенные узлы в Беларуси и отдельные узлы, допустим, на КАМАЗе в Российской Федерации, а затем, соответственно, обмениваться», — передает ТАСС слова вице-премьера.

Не только с КАМАЗoм сложились хорошие отношения, то же самое произошло с питерским тракторным заводом. Ростсельмаш будет использовать по 50 комплектов деталей белорусского Гомсельмаша.

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Петр Пархомчик рассказал, что с российской стороной обсуждается тема сотрудничества в сфере производства легковых автомобилей. Есть компетенции, которыми Россия может поделиться с Белоруссией. Сейчас Минск делает ставку на развитие электротранспорта.

В ближайшее время эти вопросы будут решать. Западные страны ввели санкции не только против РФ, но и расширяют их в отношении Белоруссии. Это придает импульс к интеграции Москвы и Минска и созданию общих продуктов в плане импортозамещения.

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