Продажи автомобильных огнетушителей сократились на 50% — журнал За рулем

Продажи автомобильных огнетушителей сократились на 50%

Прежде всего, рынок упал из-за прекращения поставок новых автомобилей, которые комплектовались огнетушителями.

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Реализация автомобильных огнетушителей в России сократилась вполовину — в первую очередь, это прозошло из-за прекращения производства автомобилей весной 2020 года и ухода из РФ целого ряда автомобильных брендов ввиду применения антироссийских санкций. Представитель компании «Ярпожинвест», занимающей примерно 50% российского рынка автоогнетушителей, считает, что к докризисным объемам продажи вернутся нескоро.

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Продажи автомобильных огнетушителей с марта 2022 года снизились на 40–50%. Они упали сильно прежде всего из-за снижения отгрузки товара для комплектации готовых автомобилей. Встал АВТОВАЗ, остановился импорт. До сегодняшнего дня такая ситуация с продажами автомобильных огнетушителей продолжается», — цитирует Газета.Ru исполнительного директора компании Андрея Воронова.

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В набор автомобилиста, комплектуемый прямо конвейере, огнетушитель включали многие российские заводы — в частности Toyota, Mercedes-Benz, Nissan и Mazda. Именно прекращение их работы фактически обрушило и рынок огнетушителей. А вот отмена в сентябре требования проверки огнетушителя при техосмотре на продажах скажется минимально, считают эксперты.

Фото: Depositphotos.com

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