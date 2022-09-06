В России появится новый испытательный комплекс для авто — журнал За рулем

В России появится новый испытательный комплекс для авто

Деньги для него выделит правительство.

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В России продолжается работа по созданию новых марок отечественных электромобилей и машин на водороде.

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидии российским научным и исследовательским центрам, занимающимся такими разработками.

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1,5 млрд рублей предоставят разработчику комплекса испытательного оборудования. Он будет включать в себя стенды для проверок двигателей и аккумуляторов, а также стенды испытания машин на огнестойкость и установку для краш-тестов. Кроме того, в составе комплекса должны быть испытательный полигон и две заправочные станции. Одна из них — для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая — для заправки водородным топливом.

Сейчас в стране работает четыре научно-исследовательских центра, которые могут побороться за получение субсидии.

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Получателя субсидии на конкурсной основе выберет Минпромторг. Деньги выделят в период с 2022 по 2023 год. Организация, выигравшая конкурс, должна будет создать комплекс и начать там испытания и сертификацию экологичной автотехники не позднее 31 декабря 2024 года.

Работа по созданию испытательного комплекса испытательного идет в рамках инициативы социально-экономического развития «Электромобиль и водородный автомобиль».

Фото: Depositphotos

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