В России появится новый испытательный комплекс для авто

Деньги для него выделит правительство.

В России продолжается работа по созданию новых марок отечественных электромобилей и машин на водороде.

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидии российским научным и исследовательским центрам, занимающимся такими разработками.

1,5 млрд рублей предоставят разработчику комплекса испытательного оборудования. Он будет включать в себя стенды для проверок двигателей и аккумуляторов, а также стенды испытания машин на огнестойкость и установку для краш-тестов. Кроме того, в составе комплекса должны быть испытательный полигон и две заправочные станции. Одна из них — для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая — для заправки водородным топливом.

Сейчас в стране работает четыре научно-исследовательских центра, которые могут побороться за получение субсидии.

Материалы по теме Слухи о прекращении проекта электрокаров Zetta оказались преждевременными

Получателя субсидии на конкурсной основе выберет Минпромторг. Деньги выделят в период с 2022 по 2023 год. Организация, выигравшая конкурс, должна будет создать комплекс и начать там испытания и сертификацию экологичной автотехники не позднее 31 декабря 2024 года.



Работа по созданию испытательного комплекса испытательного идет в рамках инициативы социально-экономического развития «Электромобиль и водородный автомобиль».

Фото: Depositphotos

