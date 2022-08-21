Забытый проект СССР (сегодня такие машины снова в моде)

Он компактный и на электротяге, хоть и создан полсотни лет назад.

Материалы по теме Тот самый «рафик»: полная история главного микроавтобуса СССР

Этот «рафик» появился на свет раньше, чем привычные взгляду микроавтобусы РАФ‑2203. Но модель 2204 была на метр короче: ее длина — 4,2 м. Мало того — она переднеприводная и... электрическая.

Вход в салон — сзади, через двустворчатую дверь. Сиденья — пластмассовые: массу машины снижали, как могли. Масса щелочной батареи — почти 800 кг, емкость — 160 А·ч. Через понижающий редуктор и полуоси с карданными шарнирами крутящий момент поступал на передние колеса.

Реальный запас хода машины при полной массе 2700 кг составлял примерно 40 км. Подзарядка батареи занимала около 14 часов.

Укороченный РАФ‑2204 снабдили электромотором постоянного тока мощностью 22 КВт, позволявшим развить скорость до 70 км/ч.

О серии речь не шла: электробус был типичным концептом той эпохи.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

История отечественного электромобилестроения тут.

«За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен.

Фото: из архива «За рулем»