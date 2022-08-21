Забытый проект СССР (сегодня такие машины снова в моде) — журнал За рулем

Забытый проект СССР (сегодня такие машины снова в моде)

Он компактный и на электротяге, хоть и создан полсотни лет назад.

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Тот самый «рафик»: полная история главного микроавтобуса СССР

Этот «рафик» появился на свет раньше, чем привычные взгляду микроавтобусы РАФ‑2203. Но модель 2204 была на метр короче: ее длина — 4,2 м. Мало того — она переднеприводная и... электрическая.

Вход в салон — сзади, через двустворчатую дверь. Сиденья — пластмассовые: массу машины снижали, как могли. Масса щелочной батареи — почти 800 кг, емкость — 160 А·ч. Через понижающий редуктор и полуоси с карданными шарнирами крутящий момент поступал на передние колеса.

Реальный запас хода машины при полной массе 2700 кг составлял примерно 40 км. Подзарядка батареи занимала около 14 часов.

Забытый проект СССР (сегодня такие машины снова в моде)Укороченный РАФ‑2204 снабдили электромотором постоянного тока мощностью 22 КВт, позволявшим развить скорость до 70 км/ч.
Укороченный РАФ‑2204 снабдили электромотором постоянного тока мощностью 22 КВт, позволявшим развить скорость до 70 км/ч.

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О серии речь не шла: электробус был типичным концептом той эпохи.

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