Забытый проект СССР (сегодня такие машины снова в моде)

Этот «рафик» появился на свет раньше, чем привычные взгляду микроавтобусы РАФ‑2203. Но модель 2204 была на метр короче: ее длина — 4,2 м. Мало того — она переднеприводная и... электрическая.
Вход в салон — сзади, через двустворчатую дверь. Сиденья — пластмассовые: массу машины снижали, как могли. Масса щелочной батареи — почти 800 кг, емкость — 160 А·ч. Через понижающий редуктор и полуоси с карданными шарнирами крутящий момент поступал на передние колеса.
Реальный запас хода машины при полной массе 2700 кг составлял примерно 40 км. Подзарядка батареи занимала около 14 часов.
О серии речь не шла: электробус был типичным концептом той эпохи.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?
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Фото: из архива «За рулем»