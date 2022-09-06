Этого дорожного знака нет в Правилах дорожного движения, но на дорогах Сочи он есть.

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Кто-то, судя по всему, в шутку повесил предупреждающий треугольный знак в Красной Поляне, на котором на желтом фоне изображена курица с рогами. Правда, непонятно, о чем и кого он предупреждает — его закрепили возле пешеходного перехода.

Но долго новый дорожный знак не провисел.

«Странные дорожные знаки сфотографировал вчера подписчик на одной из улиц Красной Поляны. Правда, провисели они недолго. Полицейские их сняли и начали проверку», — сообщил Telegram-канал «Типичный Сочи».

В комментариях к посту подписчики канала, кажется, догадываются, о ком или о чем предупреждает знак, и советуют повесить такие знаки в Олимпийском парке.

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И Красная Поляна, и Олимпийский парк, как и большая часть Сочи, являются курортными зонами, а парк, преимущественно, состоит из пешеходных зон. То есть можно сделать вывод, что новый знак предупреждает водителей о странных пешеходах.

Но дождемся результатов полицейского расследования.

Фото: «Типичный Сочи»