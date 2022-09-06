Россиянам стали продавать топливо в 2 раза дороже

Водителей лишили возможности заправляться по цене 30 рублей за литр.

Материалы по теме «Топливных туристов» из Финляндии обвинили в предательстве

Это было возможно в Казахстане, куда жители приграничных регионов России ездили за топливом. Этим пользовались и дальнобойщики, заправляя баки под завязку перед выездом в Россию. Но больше такой возможности у наших граждан нет.

Стоимость одного литра дизельного топлива в Казахстане составляет 29,5–33,5 рублей (230–260 тенге), но теперь по такой цене заправляться смогут только граждане Казахстана.

Минэнерго страны ввело лимит на продажу дизтоплива иностранцам, так как ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, озабоченный возможным дефицитом топлива, велел пресечь незаконный вывоз нефтепродуктов в соседние страны.

Теперь владельцам казахстанских водительских удостоверений на АЗС продают только 100 литров в день, но по цене 230–260 тенге за литр (29,5–33,5 рублей). Водителям же грузовых и специальных автомобилей, а также автобусов — до 300 литров по той же цене.

Иностранные водители сейчас платят 450 тенге за литр (58 рублей). Такая же цена указана на покупку дизтоплива местными жителями, если они покупают его сверх установленного лимита.

Материалы по теме Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!

К счастью, это не касается бензина, и иностранцы могут покупать его по обычной цене — 89 тенге (11,5 рублей) за литр АИ-80 и 187 тенге (24 рубля) за литр АИ-92.

В России сегодня средняя цена дизтоплива составляет 54,3 рубля за литр, бензин АИ-92 стоит 47,19 рубля за литр, а АИ-92 — 51,97 рубля за литр.

Какое топливо лучше: наше или импортное? Эксперт всё объяснил.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Depositphotos