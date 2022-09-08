Haval расширит модельный ряд в России

И не только расширит, но и локализует производство на 80%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Денис Мантуров заявил о планах китайского бренда Haval расширить модельный ряд в России:

«Коллеги имеют планы дальнейшего расширения и модельного ряда, и своих производственных возможностей. Поэтому, в целом, в этих направлениях мы видим неплохие перспективы сотрудничества», — отметил он в интервью РИА Новости на ВЭФ-22.

Haval планирует локализовать производство в России на более чем 80% через шесть лет.

Мантуров отметил, что сейчас Россия активно взаимодействует с партнерами из Китая, которые активно заходят на наш рынок. При этом российские власти выдвигают к ним серьезные требования по последующей локализации.

Мантуров отметил, что китайские партнеры очень дисциплинированные, он это знает по опыту выполнения специнвестконтракта Хавейлом в Туле, сам был на заводе и в этом убедился. И автопроизводитель даже идет с опережением графика по локализации.

Параллельно будет развиваться и собственное производство, отметил министр. На наш рынок заходили международные бренды и создавали свои производства, и в стране формировалась мощная автоиндустрия, появлялись специалисты, получила развитие научно-техническая школа (фундаментальная, прикладная), которая уже сегодня дает свои плоды.

Он привел в пример Aurus — это показатель нашего сегодняшнего технологического уровня, а ведь еще в 2008 году этот проект было бы невозможно реализовать, так как в России не было определенных компетенций, которые сегодня у нас есть.

Справка

На заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», расположеннном в Тульской области, сегодня выпускают кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и рамный внедорожник Haval H9.

Мощности завода позволяют производить до 70 тысяч автомобилей в год.

Какие новинки китайского бренда нас могут ожидать, читайте здесь.



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Фото: Haval