В ряде регионов России подорожал бензин

Среди причин называют сезонный фактор и то, что отечественные нефтяники перешли на новые рынки сбыта.

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За последние три недели цены на бензин в некоторых регионах России выросли на 1,5–2 рубля, рассказал «Известиям» зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

С августа розничные цены на топливо в Нижегородской области выросли примерно на 1,5–2 рубля за литр, а в Саратовской области дизель и бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,5 рубля, АИ-100 — примерно на 1 рубль.

Изменились цены и в Крыму, в частности, из-за задержек поставок топлива по железной дороге в адрес грузополучателей. Длительные отгрузки вызвали небольшой дефицит топлива в регионе, что привело к повышению розничных цен на некоторых АЗС на бензин марки АИ-100 — на 1 рубль за литр, на дизель — 50 копеек за литр.

Российский топливный союза (РТС) также зафиксировал рост цен на дизель в регионах Восточной Сибири и на Дальнем востоке. Подорожание связано с тем, что еще в июне закончился лимит бюджетных средств, которые правительство выделяло на субсидирование перевозки топлива железнодорожным транспортом в эти регионы.

Почему дорожает топливо?

Эксперты отмечают, что до начала августа в 2022 году цена топлива в рознице почти не росла, так как ряд стран отказался от нефтепродуктов из РФ, и в итоге внутренний российский рынок оказался переполнен. Но сейчас объемы продаж нефти РФ за границу восстановились до уровня прошлого года, и профицит топлива на рынке России постепенно сокращается.

Кроме того, осенью на стоимость топлива влияет ряд факторов, это: ремонтные работы на НПЗ, переход на зимнее дизтопливо, рассказали Минэнерго.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на 7 сентября цена за тонну бензина АИ-92 составила около 44,5 тыс. рублей, АИ-95 — 49,5 тыс., дизеля — 56,5 тыс. Для сравнения: в середине марта стоимость АИ-92 за тонну была примерно 42,3 тыс. рублей, АИ-95 — 44,7 тыс., дизеля — 48 тыс.

Однако в Минэнерго заверили, что стоимость бензина сохранится на стабильном уровне, ведь механизм демпфера позволяет сдерживать цены в рознице.