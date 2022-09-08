В ФАС рассказали, что будет с ценами на бензин в этом году

Обновленный демпфер позволяет стабильнее держать цены.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что динамика стоимости бензина в РФ по итогам 2022 года будет находиться в пределах или ниже инфляции даже с учетом корректировки топливного демпфера с сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ФАС Виталия Королева.

Учитывая, что долгое время цены на топливо в рознице не менялись и были существенно меньше инфляции, то по итогам годам накопленным эффектом они также будут на уровне или ниже уровня инфляции.

«Если будет предложено перенести корректировку [демпфера] на 2023 год, мы будем против, так как это ухудшит ситуацию на рынке, и мы снова будем ловить риски роста цены. Нам это абсолютно не нужно»,- добавил Королев.

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Напомним, демпфирующий механизм выравнивает цены: если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. Минфин скорректировал демпфирующий механизм с сентября по 31 декабря 2022 года таким образом, что выплаты нефтяникам существенно снизились.

Фото: АГН «Москва»