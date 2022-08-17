«Топливных туристов» из Финляндии обвинили в предательстве

Они оправдываются — ничего личного, только желание немного сэкономить.

Финских «топливных туристов», которые ездят в Россию заправляться, обвиняют в предательстве, пишут «Иносми» со ссылкой на местное издание Yle. Жители же говорят, что делать так их вынуждают цены на бензин в Финляндии.

Этично ли ездить за бензином в Россию — этот вопрос мучает многих финнов и активно обсуждается в соцсетях. Под неэтичностью поездок подразумевается лишение Финляндии налоговых выплат.

Некоторые считают, что покупка российского бензина поддерживает действия России на Украине, другие откровенно говорят, что от угрызений совести не страдают и что, пока границу не закрыли, этим надо пользоваться. Так, автомобилистка Сирпа Лауримо недавно получила новую российскую визу и заправляет три машины своей семьи каждую неделю — иногда даже может приехать два раза за день. Подсчитала, что так за месяц можно сэкономить 240 евро. Она говорит, что покупка бензина в России — не прямая поддержка спецоперации, а помощь простым людям, и уверена, что ее отказ от заправки в России не спасет мир. Финны начали подавать заявки на оформление российских виз сразу же после появления новостей о снятии ковидных ограничений. 80% заявок поступает именно от «топливных туристов».

В канистрах — нельзя!

Финские таможенники все понимают и не осуждают финнов, которые хотят заправиться в России. Однако ввозить бензин в канистрах с территории России нельзя, допустимо лишь то, что вошло в бак. Поэтому въезжающие машины тщательно проверяют, и, если находят канистры, их приходится возвращать.

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Есть два варианта решения проблемы — водитель сам отвозит канистру в Россию или отдает ее водителю, который едет в Россию. Конечно, это лукавство, но таможенники говорят, что им все равно, что происходит на российской территории, возвращают ли те канистру с бензином на заправку или нет. Впрочем, есть еще вариант — конфисковать канистру с бензином и позже его утилизировать, но до такой крайней меры никогда не доходит. И все же, судя по количеству заявок на оформление российских виз, многие жители приграничных городов не считают «топливный туризм» чем-то зазорным.

Недавно были названы страны с самым доступным бензином — угадайте, на каком месте Россия.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

