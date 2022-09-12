Пьяный водитель после задержания угнал полицейский автомобиль

В итоге нарушений оказался целый «букет», и в отношении незадачливого воришки составлено 23 административных материала.

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В полицию сообщили об аварии с опрокидыванием автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка Омской области. На место выехали сотрудники ГИБДД и выяснили, что за рулем находился 34-летний пьяный мужчина, который управлял автомобилем, несмотря на то что уже лишен прав.

Во время оформления ДТП он угнал служебную машину, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В районе 25-й Северной улицы нарушитель, не справившись с управлением, въехал в опору освещения, после чего проехав еще пару метров, вышел на дорогу и попытался угнать проезжающий мимо автомобиль. Полицейские догнали угонщика.

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В отношении мужчины возбудили административное дело за движение по обочине, выезд на встречную полосу и движение без прав, а также уголовное дело за угон. Он отказался пройти медицинское освидетельствование, поэтому в отношении него составлен еще и административный материал по статье 12.26 КоАП России.

В общей сложности в отношении водителя составлено 23 административных материала за нарушение правил дорожного движения.

Коллаж «За рулем»