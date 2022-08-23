Пьяный лихач на украденной Ниве устроил гонки с полицией (видео)

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела — за пьяную езду и по подозрению в угоне машины.

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В Томске полиция задержала нетрезвого водителя, который пытался скрыться от ДПС на угнанном автомобиле ВАЗ-2121 Нива. Засекли лихача как раз по автомобилю, который на тот момент уже находился в федеральном розыске. Полицейские отправились за машиной с мигалками, сиреной и требованиями остановиться, однако водитель их проигнорировал и попытался скрыться.

После опасных маневров на улицах города несознательного гражданина удалось заблокировать в гаражном кооперативе, однако и тут он продолжил сопротивляться. Дважды нарушитель сдавал задним ходом на приличной скорости, нещадно тараня полицейский автомобиль.

В конце концов его задержали и установили, что 31-летний ранее не судимый местный житель не имеет права управления транспортным средством, так как привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, пишет сайт МВД Медиа. Автоинспекторы составили шесть административных материалов, а также в отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела — за пьяную езду и по подозрению в угоне машины.

Кстати, теперь бармены и официанты будут сообщать о нетрезвых клиентах, садящихся за руль.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Видео: Youtube / МВД Медиа