Гранту будут красить по-другому — уже есть список новых цветов! — журнал За рулем

Гранту будут красить по-другому - уже есть список новых цветов!

Оттенками с бюджетной моделью поделится флагман: по предварительным данным, осенью для Гранты станут доступны четыре цвета семейства Lada Vesta.

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АВТОВАЗ продолжает вносить обновление в семейство Lada Granta, производство которого было перезапущено на конвейере в Тольятти минувшим летом. На сей раз изменения затронули цветовую гамму кузовов — судя по последним сообщениям, она станет шире. В частности, «Нетипичный АВТОВАЗ» сообщает, что изначально разработанный для обновленной Vesta NG темно-серый металлик «булат» с заводским кодом 619 достанется младшей модели уже в октябре этого года.

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В тот же срок, по данным источника, к вариантам цветов кузова Гранты добавится еще несколько оттенков, ранее полагавшихся лишь нынешней (не обновленной) Весте:

  • «дайвинг» (476), ярко-синий металлик,
  • «маэстро» (653), черный металлик,
  • «платина» (691), серебристый металлик,
  • «ледниковый» (221), белый акрил.

Уже сейчас в гамме у Гранты есть один цвет, которым изначально окрашивали семейство Vesta — это красный металлик «сердолик», он перешел в гамму Гранты ранее.

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Таким образом, сейчас у Lada Granta восемь эмалей: металлики красный «сердолик» (195), ярко-синяя «голубая планета» (418), серебристый «рислинг» (610), серебристо-серый «техно» (618), серебристо-темно-серый «борнео» (633), золотисто-коричневый «кориандр» (790), а также акрилы «белое облако» (240) и черная «пантера» (672). Вероятно, некоторые цвета в этой гамме скоро будут замещены новыми, а прочие останутся с ними наравне.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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