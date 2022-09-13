Гранту будут красить по-другому - уже есть список новых цветов!

Оттенками с бюджетной моделью поделится флагман: по предварительным данным, осенью для Гранты станут доступны четыре цвета семейства Lada Vesta.

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АВТОВАЗ продолжает вносить обновление в семейство Lada Granta, производство которого было перезапущено на конвейере в Тольятти минувшим летом. На сей раз изменения затронули цветовую гамму кузовов — судя по последним сообщениям, она станет шире. В частности, «Нетипичный АВТОВАЗ» сообщает, что изначально разработанный для обновленной Vesta NG темно-серый металлик «булат» с заводским кодом 619 достанется младшей модели уже в октябре этого года.

В тот же срок, по данным источника, к вариантам цветов кузова Гранты добавится еще несколько оттенков, ранее полагавшихся лишь нынешней (не обновленной) Весте:

«дайвинг» (476), ярко-синий металлик,

«маэстро» (653), черный металлик,

«платина» (691), серебристый металлик,

«ледниковый» (221), белый акрил.

Уже сейчас в гамме у Гранты есть один цвет, которым изначально окрашивали семейство Vesta — это красный металлик «сердолик», он перешел в гамму Гранты ранее.

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Таким образом, сейчас у Lada Granta восемь эмалей: металлики красный «сердолик» (195), ярко-синяя «голубая планета» (418), серебристый «рислинг» (610), серебристо-серый «техно» (618), серебристо-темно-серый «борнео» (633), золотисто-коричневый «кориандр» (790), а также акрилы «белое облако» (240) и черная «пантера» (672). Вероятно, некоторые цвета в этой гамме скоро будут замещены новыми, а прочие останутся с ними наравне.

Заимствование цветов у Lada Vesta может быть связано с тем, что само производство флагманской модели сейчас переносят из Ижевска в Тольятти, первые Весты тольяттинской сборки должны появиться в марте 2023 года.

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Фото: АВТОВАЗ