Сотрудники ДПС уговорили девушку не прыгать с моста

Поздней ночью в Серпухове экипаж Дорожно-патрульной службы ГИБДД, следуя по маршруту, заметил на мосту через реку Нара одинокую девушку, стоящую за ограждениями перил.
Понимая, что ее действия могут привести к трагедии, инспекторы остановились, вышли из машины и вступили в доверительную беседу. Девушка находилась в состоянии истерики, лейтенанту полиции Максиму Чурсимову удалось выяснить, что ранее она поссорилась со своим молодым человеком. Пока он отвлекал ее внимание разговором, его коллега сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД.
Еще до приезда скорой помощи и спасателей инспектору удалось наладить душевное общение, отговорить девушку от необдуманного шага и успокоить ее. Полицейские оставались с ней до приезда медиков. Видео инцидента можно посмотреть на YouTube (установлены возрастные ограничения).
Потом ее передали медработникам для оказания дальнейшей психологической помощи.
- Этот малыш метался между автомобилями, пока его не спас водитель грузовика.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: скиншот с видео