Сотрудники ДПС уговорили девушку не прыгать с моста — журнал За рулем

Сотрудники ДПС уговорили девушку не прыгать с моста

Полицейские подоспели вовремя и выступили в роли психологов. Еще чуть-чуть, и случилось бы непоправимое.

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Поздней ночью в Серпухове экипаж Дорожно-патрульной службы ГИБДД, следуя по маршруту, заметил на мосту через реку Нара одинокую девушку, стоящую за ограждениями перил.

Понимая, что ее действия могут привести к трагедии, инспекторы остановились, вышли из машины и вступили в доверительную беседу. Девушка находилась в состоянии истерики, лейтенанту полиции Максиму Чурсимову удалось выяснить, что ранее она поссорилась со своим молодым человеком. Пока он отвлекал ее внимание разговором, его коллега сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД.

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Сотрудники ДПС уговорили девушку не прыгать с моста

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Еще до приезда скорой помощи и спасателей инспектору удалось наладить душевное общение, отговорить девушку от необдуманного шага и успокоить ее. Полицейские оставались с ней до приезда медиков. Видео инцидента можно посмотреть на YouTube (установлены возрастные ограничения).

Потом ее передали медработникам для оказания дальнейшей психологической помощи.

Фото: скиншот с видео

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