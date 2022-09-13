Сотрудники ДПС уговорили девушку не прыгать с моста

Полицейские подоспели вовремя и выступили в роли психологов. Еще чуть-чуть, и случилось бы непоправимое.

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Поздней ночью в Серпухове экипаж Дорожно-патрульной службы ГИБДД, следуя по маршруту, заметил на мосту через реку Нара одинокую девушку, стоящую за ограждениями перил.

Понимая, что ее действия могут привести к трагедии, инспекторы остановились, вышли из машины и вступили в доверительную беседу. Девушка находилась в состоянии истерики, лейтенанту полиции Максиму Чурсимову удалось выяснить, что ранее она поссорилась со своим молодым человеком. Пока он отвлекал ее внимание разговором, его коллега сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД.

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Еще до приезда скорой помощи и спасателей инспектору удалось наладить душевное общение, отговорить девушку от необдуманного шага и успокоить ее. Полицейские оставались с ней до приезда медиков. Видео инцидента можно посмотреть на YouTube (установлены возрастные ограничения).

Потом ее передали медработникам для оказания дальнейшей психологической помощи.

Этот малыш метался между автомобилями, пока его не спас водитель грузовика.

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Фото: скиншот с видео

