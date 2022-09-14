Новый Skoda Kodiaq - первые фото

В продажу кроссовер должен поступить в следующем году.

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Skoda представила обновленный Kodiaq в апреле 2021 года, а эти снимки показывают, что чешская марка уже приступила к дорожным испытаниям модели второго поколения.

У Kodiaq 2024 модельного года должно быть немало общего с Volkswagen Tiguan нового поколения. Немецкий кроссовер появится в продаже раньше — его дорожные испытания подходят к концу.

У машин будет одинаковая линейка двигателей и одни и те же коробки передач. Ожидается, что кроссоверы получат двигатели внутреннего сгорания VAG последнего поколения, выхлоп которых будет соответствовать нормам Евро-7. К слову, эти нормы должны вступить в силу в Европе только через несколько лет — концерн старается работать на опережение.

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Дальше развитие модельного ряда пойдет по новому пути. Например, в конце этого десятилетия Skoda намерена выпустить электрическую модель, которая станет младшей сестрой Enyaq. Ее пока представляют, как концепт Vision 7S — это будет один из трех электромобилей, которые должны появиться к 2030 году.