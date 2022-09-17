Работник картодрома взял прокатный карт и уехал домой (видео)

Как выяснилось позже, он похитил инвентарь, чтобы потом перепродать. Машину он спрятал в кустах у подъезда.

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В Москве на минувшей рабочей неделе в одном из любительских картодромов произошел странный эпизод. Сотрудник картинг-клуба угнал одну из гоночных машин — и прямо на ней поехал домой. Кража произошла ночью, на следующий день в полицию поступило соответствующее заявление. Подозрение оперативников сразу легло на 32-летнего приезжего, работающего на картодроме.

Еще через несколько дней в ходе патрулирования территории сотрудники ППС задержали подозреваемого. Он рассказал, что кражу совершил для того, чтобы позже перепродать карт. Воспользовавшись спортивным снарядом как транспортным средством, злоумышленник отправился домой по ночным улицам.

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В качестве места для хранения похищенной техники он выбрал кусты у подъезда. К данному моменту имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает сайт МВД Медиа. А против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А в Омской области пьяный водитель уже после задержания угнал полицейский автомобиль.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: МВД МЕДИА