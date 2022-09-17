В бетон: краш-тесты разных автомобилей СССР (видео)

В большинстве своем, машины в те годы были действительно крепкими, но как здорово, что пассивная безопасность с тех пор шагнула далеко вперед...

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В Советском союзе автомобили испытывали на пассивную безопасность, однако условия были совсем другими: никаких сминаемых барьеров с частичным перекрытием, лишь бетонная стена, прямой удар, перекрытие 100%. Помимо фронтального краш-теста, были и иные: удар сзади, имитация опрокидывания... И да, требования к безопасности авто тогда были гораздо ниже, чем сейчас, однако опубликованные кадры весьма впечатляют.

Их собрал в одном обзорном видео Youtube-канал «Авто Мир», и дайджест, при небольшом хронометраже, все же получился довольно объемным. Москвичи нескольких моделей, УАЗ-452 «буханка» и УАЗ-469 (ныне — модель Hunter), экспериментальный автобус Юность, представительский ЗИЛ, два поколения Волги... Список можно продолжать, но лучше взгляните сами.

Пожалуй, лишь продукция ВАЗа обойдена вниманием, но к ней, возможно, стоит как-нибудь вернуться отдельно. А пока можно лишь заметить, что удар в бетонный куб для техники прежних лет далеко не всегда был особо болезненным.

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Но последствия для людей, если бы они оказались в таких условиях, во многих случаях были бы фатальными. Советский металл действительно был крепок, но непогашенная энергия удара шла прямиком в салон.

Посмотрели видео? А теперь сравните с результатами краш-теста Euro NCAP новейшего кроссовера Kia Sportage.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Youtube / «Авто Мир»