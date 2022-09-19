Закрытие мотосезона — колонна сформирована — журнал За рулем

Закрытие мотосезона — колонна сформирована

24 сентября на Садовом кольце пройдет мотопарад, в котором примут участие десятки мотоклубов.

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Очередность, в которой будут ехать мотоклубы, была определена в ходе жеребьевки, прошедшей в мотошколе Мосгортранса. Всего в ней приняли участи 18 мотоклубов, но это не значит, что больше никто не сможет принять участие в мотопараде.

Мотоклубы, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в жеребьевке, будут выходить на старт в порядке живой очереди. Принять участие в параде могут и независимые райдеры, не состоящие в мотоклубах. Для этого никакая предварительная регистрация не требуется.

Закрытие мотосезона — колонна сформирована

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Место сбора участников мотопарада — проспект Сахарова, начало сбора — в 10 часов, старт колонны — в 12:00.

Мотопарад пройдет в сопровождении ГИБДД, работники которой будут перекрывать движение по тем участкам Садового кольца, где будет проезжать мотоциклисты. Эти ограничения будут тут же сниматься по мере прохождения колонны.

Закрытие мотосезона — колонна сформирована
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать безопасность всех участников дорожного движения. Московские мотофестивали напоминают водителям автомобилей, что в городе также много мотоциклов.

В апреле мы торжественно открыли мотосезон 2022 года. Сегодня прошла жеребьевка — определился порядок, в котором мотоклубы проследуют в составе колонны 24 сентября, приуроченной к закрытию мотосезона.

Ждем всех на нашем празднике!

Закрытие мотосезона — колонна сформирована

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В ходе жеребьевки места распределились следующим образом:

  1. Красная дружина
  2. Life Members
  3. Free Chapter
  4. Gold Wing Club of Russia
  5. HOG
  6. Wheels of Liberty MCC
  7. Moscow Spyder Club
  8. The Hooligans MC 
  9. Volt Brazers
  10. Пламенные сердца
  11. Independent HOG Russia
  12. Мотобратство Архистратиг МСС
  13. Moscow 7 Hills
  14. Indian Motorcycles Riders Group
  15. Падонки Масква
  16. Федерация Свободных байкеров
  17. Harley Davidson club VELES Russia
  18. Valkyrie Riders

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва», Департамент транспорта Москвы

Закрытие мотосезона — колонна сформирована

24 сентября на Садовом кольце пройдет мотопарад, в котором примут участие десятки мотоклубов.

Закрытие мотосезона — колонна сформирована — фото 1360393Закрытие мотосезона — колонна сформирована — фото 1360395Закрытие мотосезона — колонна сформирована — фото 1360413Закрытие мотосезона — колонна сформирована
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