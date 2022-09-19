24 сентября на Садовом кольце пройдет мотопарад, в котором примут участие десятки мотоклубов.

Очередность, в которой будут ехать мотоклубы, была определена в ходе жеребьевки, прошедшей в мотошколе Мосгортранса. Всего в ней приняли участи 18 мотоклубов, но это не значит, что больше никто не сможет принять участие в мотопараде.

Мотоклубы, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в жеребьевке, будут выходить на старт в порядке живой очереди. Принять участие в параде могут и независимые райдеры, не состоящие в мотоклубах. Для этого никакая предварительная регистрация не требуется.

Место сбора участников мотопарада — проспект Сахарова, начало сбора — в 10 часов, старт колонны — в 12:00.

Мотопарад пройдет в сопровождении ГИБДД, работники которой будут перекрывать движение по тем участкам Садового кольца, где будет проезжать мотоциклисты. Эти ограничения будут тут же сниматься по мере прохождения колонны.

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать безопасность всех участников дорожного движения. Московские мотофестивали напоминают водителям автомобилей, что в городе также много мотоциклов.

В апреле мы торжественно открыли мотосезон 2022 года. Сегодня прошла жеребьевка — определился порядок, в котором мотоклубы проследуют в составе колонны 24 сентября, приуроченной к закрытию мотосезона.

Ждем всех на нашем празднике!

В ходе жеребьевки места распределились следующим образом:

Красная дружина Life Members Free Chapter Gold Wing Club of Russia HOG Wheels of Liberty MCC Moscow Spyder Club The Hooligans MC Volt Brazers Пламенные сердца Independent HOG Russia Мотобратство Архистратиг МСС Moscow 7 Hills Indian Motorcycles Riders Group Падонки Масква Федерация Свободных байкеров Harley Davidson club VELES Russia Valkyrie Riders

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва», Департамент транспорта Москвы