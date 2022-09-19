Очередность, в которой будут ехать мотоклубы, была определена в ходе жеребьевки, прошедшей в мотошколе Мосгортранса. Всего в ней приняли участи 18 мотоклубов, но это не значит, что больше никто не сможет принять участие в мотопараде.
Мотоклубы, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в жеребьевке, будут выходить на старт в порядке живой очереди. Принять участие в параде могут и независимые райдеры, не состоящие в мотоклубах. Для этого никакая предварительная регистрация не требуется.
Место сбора участников мотопарада — проспект Сахарова, начало сбора — в 10 часов, старт колонны — в 12:00.
Мотопарад пройдет в сопровождении ГИБДД, работники которой будут перекрывать движение по тем участкам Садового кольца, где будет проезжать мотоциклисты. Эти ограничения будут тут же сниматься по мере прохождения колонны.
— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать безопасность всех участников дорожного движения. Московские мотофестивали напоминают водителям автомобилей, что в городе также много мотоциклов.
В апреле мы торжественно открыли мотосезон 2022 года. Сегодня прошла жеребьевка — определился порядок, в котором мотоклубы проследуют в составе колонны 24 сентября, приуроченной к закрытию мотосезона.
Ждем всех на нашем празднике!
В ходе жеребьевки места распределились следующим образом:
- Красная дружина
- Life Members
- Free Chapter
- Gold Wing Club of Russia
- HOG
- Wheels of Liberty MCC
- Moscow Spyder Club
- The Hooligans MC
- Volt Brazers
- Пламенные сердца
- Independent HOG Russia
- Мотобратство Архистратиг МСС
- Moscow 7 Hills
- Indian Motorcycles Riders Group
- Падонки Масква
- Федерация Свободных байкеров
- Harley Davidson club VELES Russia
- Valkyrie Riders
- За что не штрафуют мотоциклистов.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва», Департамент транспорта Москвы