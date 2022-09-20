Lexus NX попал под отзыв в России: есть баги в программе

Всего в сервисной кампании участвуют 419 автомобилей.

Материалы по теме Назван новый способ узнать об отзывных кампаниях

Росстандарт информирует об отзыве 419 автомобилей Lexus NX 250, NX 350, которые были проданы с 16 января 2022 г. по настоящее время.

Из-за неправильного программирования управляющего компьютера система помощи отслеживания полосы может сработать некорректно.

Также ЭБУ системой противоскольжения в узле привода тормозов может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим, при котором включается контрольная лампа неисправности, отображается информационное сообщение на многофункциональном дисплее «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру» и предотвращается включение или отключение привода электронного стояночного тормоза.

Материалы по теме Поразительная цифра: 77% автомобилистов не смогут починить машину

Вышеназванные транспортные средства нуждаются в перепрограммировании управляющего компьютера системой помощи отслеживания полосы движения и блока управления системой противоскольжения.

Владельцев данных транспортных средств проинформируют о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Но владельцы могут и сами узнать, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещенным во вкладке «Документы».

Все работы осуществляются бесплатно для владельцев.

Выпуск машин без ЭРА-ГЛОНАСС продлен, но для некоторых транспортных средств система останется обязательной.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Lexus