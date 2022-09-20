Китайские автомобили дешевеют на фоне подорожания Lada

И так не имеющий особых проблем с продажами кроссовер подешевел довольно ощутимо: в максималке дельта новой и старой цены составляет 5,5%...

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В сентябре у двух популярных в России китайских кроссоверов зафиксировано изменение прайса, которое в нынешние времена почти не имеет прецедентов — машины подешевели. По крайней мере, представительство марки Haval в России снизило рекомендованные розничные цены: как сообщает «Автостат», Haval F7 стал доступнее на 30–150 тысяч рублей в зависимости от версии, а кросс-купе F7x — на 80–120 тысяч рублей.

К слову, головной бренд Хавейла, Great Wall, продающий у нас исключительно пикапы, снизил цены на огромный Poer — модель, конечно, не самая ходовая, но это практически 10% от прежней цены...

Сейчас минимальная РРЦ на рестайлинговый F7 составляет 2 449 000 рублей, но это с учетом использования специальных программ. Реальные цены в автосалонах — другие

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В остальном же сентябрь пока складывается без больших «ценовых потрясений», и, помимо указанных, лишь один производитель поменял в начале осени свои ценники — правда, на этот раз речь о повышении: Niva Legend прибавила совсем немного, всего 2 тысячи рублей, а вот Lada Granta подорожала на 8–16 тысяч рублей, это примерно на 1–2% цены.

Тем временем, мы совершили рейд по автосалонам и выяснили, какие машины остались у дилеров.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС, «За рулем»