70mai представила в России новый видеорегистратор

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Компания 70mai представила новинку — дорожную камеру Lite 2. Несмотря на недавний релиз, западные и российские обзорщики уже прозвали видеорегистратор одним из лучших в среднем ценовом сегменте. Почему?

Все дело в доступности, покупка не ударит по кошельку, и функционале, который спрятался в классический корпус. Качество съемки — основа любого автомобильного гаджета. За счет разрешения Full HD (1920х1080p) картинка получается четкой и яркой. Тень? Туман? Все равно. Есть же диафрагма F2.0 и система шумоподавления с широким динамическим диапазоном — WDR.

Широкий угол обзора в 130° — в кадре все полосы движения, на картинке — не только номера попуток или обочечников, но и дорожные знаки. Отснятое видео можно полистать в приложении, там же и настройки поменять. Если лень доставать смартфон — встроенный экран в помощь. Двух дюймов вполне достаточно.

К преимуществам 70mai Lite 2 можно отнести возможность подключения GPS—модуля. До этого связь со спутником поддерживали только топовые модели компании 70mai — A800S и A500S. У них функция стоит по умолчанию. Предыдущая версия регистратора — 70mai Lite — имела возможность подключения модуля, который крепился на сам гаджет. Сейчас этот «доп» купить практически невозможно. Какой выход?

70mai Lite 2. В этой модели модуль не идет в базовой комплектации, приобретается отдельно, но стоит каждого рубля. Да и в продаже есть. После его подключения на видео станут отображаться скорость, время, координаты, сформируется полноценный маршрут от точки А до точки Б. Пригодится на случай неприятной дорожной ситуации. Данные точные, собираются со спутников GPS и ГЛОНАСС. Крепится модуль на приборную панель.

Чего еще ждать от новинки? Датчик удара, циклическую запись, поддержку карт памяти до 128 Гб (не ниже 10 класса). Если мало наворотов, то с кабелем прямого подключения (покупается отдельно) доступны режим парковки и покадровая съемка. Гаджет ведет запись с пропуском кадров, чтобы экономить место на карте памяти. В обычном режиме Lite 2 снимает видео с частотой 30 к/с, в режиме таймлапс — всего 1 к/с. Потом каждый кадр соединяется, и получается полноценное видео.