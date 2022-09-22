Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — журнал За рулем

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

По сути, вы и сами, скорее всего, не поверите, что это Mitsubishi.

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Новый Mitsubishi ASX на самом деле не что иное, как просто переименованный Renault Captur.

Новая модель практически идентична Renault Captur. «Практически» в этом случае относится лишь к решетке радиатора с логотипом на ней. Даже колеса такие же, как у Renault Captur. Если бы не логотип, то слово «практически» было бы лишним.

Двигатели те же, что и у кроссовера Renault. Есть и 1-литровый трехцилиндровый мотор мощностью 91 л.с., и 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (140 л.с.), а также его вариант с 12-вольтовой технологией мягкого гибрида (158 л.с.).

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

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Есть и версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем, а также двумя электродвигателями и автоматической коробкой передач. Такой ASX имеет 143 л.с. Самой же мощной является версия с подключаемой гибридной силовой установкой (1,6-литровый мотор и два электродвигателя), которая имеет аккумулятор на 10,5 кВт·ч, которого хватает на 49 км пробега исключительно на электротяге. У этого ASX 159 л.с.

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

Длина нового ASX составляет 4228 мм, ширина — 1797 мм, а высота — 1573 мм, есть сдвижное заднее сиденье, множество функций безопасности и даже MI-PILOT — полуавтономная система вождения.

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

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Продажи нового Mitsubishi ASX 2023 года начнутся в марте следующего года в Германии и на некоторых других европейских рынках модель будет конкурировать с Renault Captur.

Фото: Mitsubishi

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

По сути, вы и сами, скорее всего, не поверите, что это Mitsubishi.

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — фото 1360951Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — фото 1360953Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — фото 1360954Такого Mitsubishi ASX никто не ждал
Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

По сути, вы и сами, скорее всего, не поверите, что это Mitsubishi.

Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — фото 1360951Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — фото 1360953Такого Mitsubishi ASX никто не ждал — фото 1360954Такого Mitsubishi ASX никто не ждал
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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