Такого Mitsubishi ASX никто не ждал

По сути, вы и сами, скорее всего, не поверите, что это Mitsubishi.

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Новый Mitsubishi ASX на самом деле не что иное, как просто переименованный Renault Captur.

Новая модель практически идентична Renault Captur. «Практически» в этом случае относится лишь к решетке радиатора с логотипом на ней. Даже колеса такие же, как у Renault Captur. Если бы не логотип, то слово «практически» было бы лишним.

Двигатели те же, что и у кроссовера Renault. Есть и 1-литровый трехцилиндровый мотор мощностью 91 л.с., и 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (140 л.с.), а также его вариант с 12-вольтовой технологией мягкого гибрида (158 л.с.).

Есть и версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем, а также двумя электродвигателями и автоматической коробкой передач. Такой ASX имеет 143 л.с. Самой же мощной является версия с подключаемой гибридной силовой установкой (1,6-литровый мотор и два электродвигателя), которая имеет аккумулятор на 10,5 кВт·ч, которого хватает на 49 км пробега исключительно на электротяге. У этого ASX 159 л.с.

Длина нового ASX составляет 4228 мм, ширина — 1797 мм, а высота — 1573 мм, есть сдвижное заднее сиденье, множество функций безопасности и даже MI-PILOT — полуавтономная система вождения.

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Продажи нового Mitsubishi ASX 2023 года начнутся в марте следующего года в Германии и на некоторых других европейских рынках модель будет конкурировать с Renault Captur.

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Фото: Mitsubishi