Страховые хотят больше свободы — разбор реформы ОСАГО — журнал За рулем

Страховые хотят больше свободы — разбор реформы ОСАГО

Они уже открыто используют термин «недобросовестный потерпевший», и это не про мошенников.

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С 20 сентября выплаты по ОСАГО считают иначе

Главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков побывал на встрече с представителями РСА в Общественной палате и вернулся оттуда с не самыми приятными новостями.

Недобросовестный потерпевший

Страховые компании хотят еще больше развязать себе руки и уже используют термин «недобросовестный потерпевший», который можно применить к любому требующему выплат автомобилисту.

«И если раньше под этим подразумевались исключительно мошенники, подставлялы и так называемые автоюристы, то теперь они на голубом глазу называют недобросовестными потерпевшими автовладельцев, которые просто настойчиво добиваются исполнения страховыми компаниями своих обязательств и справедливых выплат после ДТП — как по ОСАГО, так и по каско», — пишет в своем Telegram—канале Максим Кадаков.

То есть любой, кто ищет справедливости после ДТП, для страховых компаний — «недобросовестный потерпевший».

Выплаты вместо ремонтов

Страховые постепенно переходят на денежные выплаты пострадавшим, сокращая количество машин, направляемых на ремонт.

«В нынешних условиях им невыгодно браться за ремонт, возиться с СТО, разбираться с потерпевшим, который чем-то недоволен. Проще дать ему деньги — которых, конечно же, на ремонт не хватит», — объясняет Максим Кадаков.

Импортозамещение в ОСАГО

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Сегодня сложно назвать сроки ремонта — СТО их не могут выдержать из-за отсутствия запчастей. Поэтому страховые компании предлагают уйти от понятия «сертифицированные запчасти» и замещать фирменные запчасти любыми аналогами — китайскими, российскими, индийскими…

Разница цен для Тойоты Камри выпуска до 2015 года впечатляют:

  • бампер задний (японский, под покраску) — 40 513 рублей,
  • бампер задний (китайский, под покраску) — 12 298 рублей,
  • крыло переднее левое (японское, фирменное) — 35 513 рублей,
  • крыло переднее левое (китайское) — 8856 рублей.

«Но вы же понимаете, что при таком подходе (если им разрешить) они будут считать по самым дешевым аналогам, как в этом примере — и будут вынуждать нас по-прежнему брать деньгами! За минусом амортизации машины — то есть будут выплачивать меньше стоимости самых дешевых аналогов!» — резюмирует Максим Кадаков.

Ремонт бэушными запчастями

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Если нет оригинала, то ремонтировать можно и бэушными запчастями, считают страховые компании.

Но главный редактор журнала «За рулем» задается вот какими вопросами:

  • Кто определит остаточный ресурс запчасти?
  • Кто подготовит запчасть к установке? Бэушная запчасть всегда требует какой-то чистки/доработки/подготовки.
  • С каких машин снимать/брать запчасти — со свежих или с 20-летних?
  • Кто гарантирует, что это запчасти не со смертельных ДТП (для многих это важно)?
  • Как СТО будут покупать эти запчасти? Через Авито? На разборках? А где они на это возьмут наличные — в конвертах от страховых?
  • На сколько возрастут угоны транспорта «на разбор» при таком подходе?

«Представители страхового сообщества подготовили соответствующую резолюцию решения Круглого стола — чтобы проводить все эти идеи на правительственном уровне. Я выступил резко против и предельно жестко — насколько это позволяет нормативная лексика. Посмотрим, какова в итоге будет резолюция от Общественной палаты — такие документы готовятся очень долго. Как будет результат — расскажу», — пообещал Максим Кадаков.

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

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