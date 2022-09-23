4 самых распространенных мнения об ОСАГО

Например, многие автомобилисты считают, что получать выплату по ОСАГО долго, муторно и велик риск отказа. Это не так, утверждают страховщики.

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Многие российские автомобилисты продолжают верить различным слухам и мифам об обязательной «автогражданке». Страховщики решили развеять самые распространенные из них.

Миф 1 — ОСАГО постоянно дорожает

Этот слух каждый раз возникает на фоне расширения тарифного коридора ОСАГО, который Центральный банк РФ корректирует с оглядкой на текущую ситуацию.

На самом деле такая мера, наоборот, сдерживает рост цен на автогражданку, утверждают страховщики. С помощью тарифного коридора они восполняют убытки, возникающие из-за высокорисковых водителей, повышая цены на полисы только для них. Для аккуратных автомобилистов стоимость остается неизменной, а порой и снижается. Так, максимальную скидку в 56% по КБМ во втором квартале 2022 года получил каждый третий автовладелец.

Миф 2 — получать выплату по ОСАГО долго и велик риск отказа

Согласно пункту 21 статьи 12 закона «Об ОСАГО», страховщик обязан производить страховую выплату в течение 20 дней со дня принятия заявления о выплате страхового возмещения. Для отказа в выплате должны быть веские основания, поэтому добросовестному автомобилисту бояться нечего: страховая компания в обязательном порядке и в назначенный срок выплатит положенную сумму.

Миф 3 — выплата по ОСАГО никогда не покрывает стоимость ремонта

РСА каждые три месяца обновляет справочники запчастей согласно Единой методике определения расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства от ЦБ РФ. Это позволяет регулярно актуализировать содержащуюся в них информацию по средней стоимости запчастей. Именно от этих цен напрямую зависит сумма страховой выплаты.

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Обновление справочников позволяет корректировать размеры страховых выплат в соответствии с ситуацией на рынке. Так, после вступления в силу 19 июня обновленных справочников запчастей средняя выплата в июле выросла на 13% и составила 80,8 тыс. рублей.

Миф 4 — высокорисковым водителям страховые компании отказываются продавать полис

Согласно закону «Об ОСАГО», страховые компании не имеют права отказать автовладельцу в ОСАГО, если он предоставил все необходимые документы в бумажной или электронной форме.

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Специально для высокорисковых категорий автомобилистов был создан перестраховочный пул в ОСАГО. Он повысил доступность «автогражданки» для всех «убыточных» категорий автомобилистов: для таксистов и для других автовладельцев-поклонников быстрой езды, часто попадающих в ДТП, поэтому сложностей с покупкой полисов у них даже гипотетически возникать не должно.