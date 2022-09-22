Самый популярный в России кроссовер прошел жесткий краш-тест (видео)

Мало того, прямо сейчас это вообще вторая по популярности модель после Lada Granta. Посмотрите, как эта машина поведет себя при аварии.

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Система ANCAP распространяется на Австралию и Новую Зеландию, этот краш-тест во многом похож на широко известный Euro NCAP и считается довольно жестким. Автомобиль испытывают по четырем направлениям: безопасность взрослых пассажиров, пассажиров-детей, пешеходов, активная безопасность. Ресурс «Китайские автомобили» публикует результаты теста Haval Jolion, являющегося сейчас в России второй по популярности моделью после Lada Granta.

Безопасность взрослых пассажиров — 5 звезд, 90% возможных баллов

фронтальный удар с полным перекрытием — 7,34 балла из 8

удар с перекрытием 40% — 6,69 балла из 8

боковой удар — 4,96 из 6

боковое столкновение со столбом — 6 баллов из 6

дальний боковой удар — 3,81 балла из 4

защита от хлыстовых травм спереди/сзади — 2,98 балла из 3 и 0,75 балла из 1

спасение и эвакуация — 2 балла из 2

Безопасность детей — 5 звезд, 84% (при пороге 80%)

фронтальное столкновение — 13,18 балла из 16

крепежи для детских кресел — 8 баллов из 13

боковое столкновение — 8 баллов из 8

Безопасность пешеходов — 5 звезд 64% (при пороге 60%)

защита головы (удар о капот) — 15,04 балла из 24

защита верхней части ног — 1,61 балла из 6

распознавание пешеходов (вперед) — 5,22 балла из 7

распознавание пешеходов (назад) — 0,5 балла из 2

распознавание велосипедистов — 6,68 балла из 9

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В тестах активной безопасности Jolion набрал уверенные 92%, получив максимальный балл за удержание в полосе, напоминание о ремне безопасности, помощи на перекрестке и мониторинге состояния пассажиров. Немного хуже оказались лишь контроль скорости и силовое подруливание. В любом случае Haval оказался успешнее в ANCAP, чем Suzuki Jimny, Hyundai Palisade, Citroen C4, Jeep Wrangler и другие.

А вот какими краш-тесты были в СССР — очень интересное видео!

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Видео: ANCAP Safety Ratings