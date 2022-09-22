Самый популярный в России кроссовер прошел жесткий краш-тест (видео) — журнал За рулем

Самый популярный в России кроссовер прошел жесткий краш-тест (видео)

Мало того, прямо сейчас это вообще вторая по популярности модель после Lada Granta. Посмотрите, как эта машина поведет себя при аварии.

Материалы по теме
Самая популярная иномарка в РФ больше не корейская

Система ANCAP распространяется на Австралию и Новую Зеландию, этот краш-тест во многом похож на широко известный Euro NCAP и считается довольно жестким. Автомобиль испытывают по четырем направлениям: безопасность взрослых пассажиров, пассажиров-детей, пешеходов, активная безопасность. Ресурс «Китайские автомобили» публикует результаты теста Haval Jolion, являющегося сейчас в России второй по популярности моделью после Lada Granta.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Безопасность взрослых пассажиров — 5 звезд, 90% возможных баллов

  • фронтальный удар с полным перекрытием — 7,34 балла из 8
  • удар с перекрытием 40% — 6,69 балла из 8
  • боковой удар — 4,96 из 6
  • боковое столкновение со столбом — 6 баллов из 6
  • дальний боковой удар — 3,81 балла из 4
  • защита от хлыстовых травм спереди/сзади — 2,98 балла из 3 и 0,75 балла из 1
  • спасение и эвакуация — 2 балла из 2

Безопасность детей — 5 звезд, 84% (при пороге 80%)

  • фронтальное столкновение — 13,18 балла из 16
  • крепежи для детских кресел — 8 баллов из 13
  • боковое столкновение — 8 баллов из 8

Безопасность пешеходов — 5 звезд 64% (при пороге 60%)

  • защита головы (удар о капот) — 15,04 балла из 24
  • защита верхней части ног — 1,61 балла из 6
  • распознавание пешеходов (вперед) — 5,22 балла из 7
  • распознавание пешеходов (назад) — 0,5 балла из 2
  • распознавание велосипедистов — 6,68 балла из 9

Материалы по теме
3 китайских кроссовера, которые продаются успешнее, чем Lada Vesta и Hyundai Creta

В тестах активной безопасности Jolion набрал уверенные 92%, получив максимальный балл за удержание в полосе, напоминание о ремне безопасности, помощи на перекрестке и мониторинге состояния пассажиров. Немного хуже оказались лишь контроль скорости и силовое подруливание. В любом случае Haval оказался успешнее в ANCAP, чем Suzuki Jimny, Hyundai Palisade, Citroen C4, Jeep Wrangler и другие.

Видео: ANCAP Safety Ratings

Наше новое видео
Названа дата начала производства новой Весты
Тест Changan Uni-K: не много ли глюков?
Очень крутой китайский кроссовер: 197 л.с., 8,3 секунды до сотни и шок-цена

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров220
Оцените материал
0:0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: