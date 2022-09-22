Из-за дефицита запчастей страховщики предлагают 2 важных изменения в ОСАГО

Так, опять встал вопрос о том, чтобы при ремонте было разрешено использовать бывшие в употреблении запчасти.

Материалы по теме В справочниках ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены аналогов запчастей

На фоне масштабного кризиса автокомпонентов страховщики и автосервисы не успевают осуществить ремонт автомобилей по ОСАГО в установленные законом сроки. В рамках круглого стола «Импортозамещение в ОСАГО», который состоялся в Общественной палате РФ, представители страховых компаний, автосервисов и эксперты обсудили проблемы автострахования.

Эксперты отметили, что решить ситуацию могло бы принятие следующих временных мер:

смягчение предусмотренных законодательством сроков на ремонт по ОСАГО

временное разрешение страховым компаниям и автосервисам ремонтировать автомобили тем, что можно достать прямо сейчас — б/у запчастями. До тех пор, пока наладится параллельный импорт и частичное импортозамещение российскими аналогами.

Сейчас ни страховщики, ни пострадавшие не могут купить новые оригинальные запчасти и сделать ремонт в положенный по закону срок — 30 календарных дней. Надежды на то, что параллельный импорт или импортозамещение в короткие сроки решат эту проблему, не оправдались.

Обсуждение темы использования б/у запчастей в ОСАГО началось давно, но ЦБ не поддержал эту инициативу. Однако эксперты считают, что разрешить использование б/у запчастей все же можно, установив определенные требования к таким автокомпонентам.

Материалы по теме Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)

Текущая ситуация

Сейчас на рынке происходит вот что: часть автовладельцев понимает ситуацию и готовы ждать, но есть и такие, кто пытается на этом нажиться и обращается в суды. Так как сроки ремонта действительно нарушены, суды вынуждены налагать на страховые компании штрафы.

***

Итоги обсуждения и предложения экспертов будут направлены в Правительство.