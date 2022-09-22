На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — журнал За рулем

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

Два обновления прайсов за последние месяцы - и вот результат. Правда, ушли самые доступные версии, а опциональная окраска стала дороже...

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За полгода российские цены на внедорожник Haval H9 упали дважды, причем в обоих случаях это уместно будет назвать настоящим обвалом. Еще 6 апреля 2022 года комплектации Elite 218 л.с., Elite 190 л.с. дизель и Premium 218 л.с. стоили, соответственно, 5 099 000, 5 219 000 и 5 299 000 рублей.

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А в результате обновления прайсов 14 июня и 19 сентября все они сбросили ровно миллион (по 500 тысяч каждый раз) — просто поставьте «4» вместо «5» в каждом из вышеуказанных ценников.

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

Правда, в ходе этих изменений из списка комплектаций исчезли две самые доступные — они были еще на 100–200 тысяч дешевле. Стоит оговориться также, что нынешние цены на Haval H9 все равно значительно выше, чем в начале февраля 2022-го: тогда топ-версия стоила всего 3 549 000 рублей.

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

Кроме того, «Китайские автомобили» указывают, что вместе с нынешним удешевлением комплектаций компания подняла стоимость окраски кузова в цвета «антрацит» и «платиновый нео» — 40 тысяч рублей вместо прежних 25...

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

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Haval H9 обновился — все подробности и тест

Рамный полноприводный Haval H9 в дорестайлинговом исполнении собирают на заводе Haval под Тулой. В прошлом году, когда модель обновилась (но не так масштабно, как в Китае), по данным АЕБ, было продано 1211 таких машин.

Фото: Haval

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

Два обновления прайсов за последние месяцы — и вот результат. Правда, ушли самые доступные версии, а опциональная окраска стала дороже...

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — фото 1361158На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — фото 1361159На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — фото 1361160На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел
На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

Два обновления прайсов за последние месяцы — и вот результат. Правда, ушли самые доступные версии, а опциональная окраска стала дороже...

На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — фото 1361159На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — фото 1361158На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел — фото 1361160На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел
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Отзывы о Haval H9 (1)

Haval 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

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