На миллион дешевле! Внедорожник российской сборки резко подешевел

Два обновления прайсов за последние месяцы - и вот результат. Правда, ушли самые доступные версии, а опциональная окраска стала дороже...

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За полгода российские цены на внедорожник Haval H9 упали дважды, причем в обоих случаях это уместно будет назвать настоящим обвалом. Еще 6 апреля 2022 года комплектации Elite 218 л.с., Elite 190 л.с. дизель и Premium 218 л.с. стоили, соответственно, 5 099 000, 5 219 000 и 5 299 000 рублей.

А в результате обновления прайсов 14 июня и 19 сентября все они сбросили ровно миллион (по 500 тысяч каждый раз) — просто поставьте «4» вместо «5» в каждом из вышеуказанных ценников.

Правда, в ходе этих изменений из списка комплектаций исчезли две самые доступные — они были еще на 100–200 тысяч дешевле. Стоит оговориться также, что нынешние цены на Haval H9 все равно значительно выше, чем в начале февраля 2022-го: тогда топ-версия стоила всего 3 549 000 рублей.

Кроме того, «Китайские автомобили» указывают, что вместе с нынешним удешевлением комплектаций компания подняла стоимость окраски кузова в цвета «антрацит» и «платиновый нео» — 40 тысяч рублей вместо прежних 25...

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Рамный полноприводный Haval H9 в дорестайлинговом исполнении собирают на заводе Haval под Тулой. В прошлом году, когда модель обновилась (но не так масштабно, как в Китае), по данным АЕБ, было продано 1211 таких машин.

Как бы там ни было, а снижение цен на Haval — системное: накануне стало известно о том, что подешевели кроссоверы F7 и F7x.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Haval