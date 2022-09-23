АВТОВАЗ уже вновь оснащает Лады модулями вызова оперативных служб. Значит и ввозимые иномарки должны их иметь?

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Нет. Отсрочка обязательного оснащения всех производимых на территории России автомобилей и ввозимых в нашу страну из из-за рубежа продолжает действовать.

Напомним, что необязательность установки системы действует до 31 декабря 2022 года и может быть продлена, если того потребует ситуация (дефицит комплектующих).

Об этом напоминает и ГИБДД России в своем Telegram—канале, ссылаясь на разъяснения Минпромторга России:

Автомобили, ввозимые на территорию России из-за рубежа, могут не оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб. Это касается автомобилей, ввозимых физическими лицами для собственных нужд, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Соответствующие разъяснения дал Минпромторг России, который является федеральным органом исполнительной власти в области технического регулирования.

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Напомним, что модули ЭРА-ГЛОНАСС необходимы для автоматического вызова оперативных служб (скорой помощи, ГИБДД и МЧС) к месту ДТП. Блок сам определяет, что произошла авария, и уведомляет о ней упомянутые службы, отправляя дежурным координаты ДТП.

АВТОВАЗ уже вновь устанасливает блоки ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, но у них пока не работает функция автоматического вызова — только принудительного, с кнопки.

За информацию о пьяных водителях начали платить.

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