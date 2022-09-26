Дилеры рассказали, что у них осталось на складах

Поставки по официальным каналам заморожены, а параллельный импорт только набирает обороты.

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В компании «Нижегородец» рассказали агентству «Автостат», что на сегодняшний день практически у всех европейских, корейских, японских и американских брендов закончились автомобили в России. Поставляют машины сейчас только отечественные и некоторые китайские производители.

В «Ключавто» говорят, что не хватает автомобилей марок Land Rover, Lexus, BMW и Volkswagen. Чуть лучше ситуация у Nissan, хотя практически исчезли модели Murano и Pathfinder. Мало осталось моделей Mitsubishi ASX, Skoda Octavia и Kodiaq, Mazda6 и CX-5. Больше всего ощущается нехватка автомобилей в премиальном сегменте.

В сети автосалонов Fresh Auto отметили, что Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Octavia, Volkswagen Polo были у них самыми популярными моделями и, увы, не поставляются дилерам.

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В «Автополе» остались XC60 и XC90 — до 10 машин. Chevrolet Trailblazer — до 15 штук, новые Cadillac XT4 в пределах 4–6 штук.

Между тем в ГК «Автодом» утверждают, что в продаже будут модели всех брендов, если на них есть спрос. Например, по группе Volkswagen у бренда Skoda катастрофически низкий спрос, поэтому дилер ограничивает его поставки.