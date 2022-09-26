Помощь человека этой машине не требуется. Во всяком случае, пока она не застрянет.

Материалы по теме Какие автомобили стоят на учете в военкомате? Ответ удивит!

Автономные боевые машины — это концепция будущего, и все страны пытаются ее реализовать.

Так в Германии компания Rheinmetall создала Autonomous Combat Warrior Wiesel (ACW Wiesel, в переводе с немецкого — Автономный боевой воин Ласка). Это «хищное млекопитающее семейства куньих» (Ласку) немецкая оборонная компания разработала с единственной целью — ради «социальной безопасности».

ACW Wiesel «управляется» блоком, который можно установить на любое транспортное средство, в том числе на военные грузовики Boxer, Lynx или HX.

Материалы по теме На чем ездит армия Южной Африки — вам понравится

Запускается автомобиль оператором, который инициирует автономный режим, указывая пункт назначения «Ласке» на планшете. ACW Wiesel может объезжать деревья и большие камни, а также следовать за другим транспортом до места назначения, если активировать режим конвоя.

Автомобиль также может управляться водителем, сидящим внутри, или с помощью дистанционного управления.

УАЗ, который лучше Патриота — вы о таком слышали?

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото, видео: Youtube