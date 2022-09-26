Немцы сделали автономный БТР — видео — журнал За рулем

Немцы сделали автономный БТР — видео

Помощь человека этой машине не требуется. Во всяком случае, пока она не застрянет.

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Автономные боевые машины — это концепция будущего, и все страны пытаются ее реализовать.

Так в Германии компания Rheinmetall создала Autonomous Combat Warrior Wiesel (ACW Wiesel, в переводе с немецкого — Автономный боевой воин Ласка). Это «хищное млекопитающее семейства куньих» (Ласку) немецкая оборонная компания разработала с единственной целью — ради «социальной безопасности».

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ACW Wiesel «управляется» блоком, который можно установить на любое транспортное средство, в том числе на военные грузовики Boxer, Lynx или HX.

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Запускается автомобиль оператором, который инициирует автономный режим, указывая пункт назначения «Ласке» на планшете. ACW Wiesel может объезжать деревья и большие камни, а также следовать за другим транспортом до места назначения, если активировать режим конвоя.

Автомобиль также может управляться водителем, сидящим внутри, или с помощью дистанционного управления.

Фото, видео: Youtube

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