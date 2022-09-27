Форму освобождения от мобилизации опубликовало Минцифры

Она предназначена для специалистов, вошедших в список освобожденных от мобилизации, который может пополняться.

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В своем Telegram—канале Минцифры РФ опубликовало список специалистов, которые освобождаются от частичной мобилизации. В него вошли самые разные специальности. Даже в области психологии, социологии, торгового дела, рекламы и связей с общественностью, журналистики и так далее.

«Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей», — объяснили такой подход в Минцифре.

Важным условием является не только наличие профильного высшего образования, но и работа именно в сфере IT и связи.

«Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции», — подчеркнули в Минцифре.

Заявления на освобождение от частичной мобилизации

Сегодня, 27 сентября 2022 года, должен заработать «сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации». Ищите его на Госуслугах.

Через сервис специалисты будут отправлять заявления на освобождение от мобилизации. Заявление заполняет сам специалист и прикладывает к нему форму подтверждения своего соответствия требованиям (это документ о высшем профильном образовании и договор с работодателем). Файл с формой должен иметь электронную подпись генерального директора компании.

Форму, не теряя времени, уже можно скачать в Telegram—канале Минцифры. Его нужно разархивировать, заполнить, не меняя количество пустых строк, затем снова сохранить в формате.csv, подписать файл у гендиректора и отправить через новый сервис Госуслуг, когда тот заработает. При отказе решение можно обжаловать, отправив документы непосредственно в Минцифры.

Пополнение списка специальностей

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Вчера глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что список специальностей может пополняться. Работающие в IT и связи специалисты с высшим образованием и выполняющие «критически важные функции» могут вписать в заявление на освобождение от частичной мобилизации свою специальность, если ее нет в перечне Минцифры. Но «под свою ответственность».

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»