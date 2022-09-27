Производство автомобилей в России упало на 64%

Примерно те же цифры в разбивке на отечественные и традиционные для РФ иностранные бренды. А вот китайские производители чувствуют себя все увереннее.

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Российский автопром переживает серьезнейшее падение: за январь-июль 2022 года было выпущено 298,6 тыс. легковушек, что на 64,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. По отгрузке готовой продукции дилерам ситуация идентичная: 296,1 тыс. авто, то есть на 64,3% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическая компания «АСМ-холдинг».

Производство иностранных марок упало на 64,1%, выпущено всего 206,8 тыс. автомобилей. Вот полный список российских предприятий, где приостановлено или полностью прекращено производство:

Заводы в Санкт-Петербурге — «Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»;

«Фольксваген Груп Рус»;

«Рено Россия»;

Контрактная сборка Renault на АВТОВАЗе;

Контрактная сборка Volkswagen, Skoda на ГАЗе;

«ПСМА Рус»;

«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»;

«Мерседес-Бенс Мануфэкчуринг Рус»;

«Форд Соллерс Елабуга»;

Производство BMW на заводе «Автотор».

Что касается российских марок автомобилей, то все они в указанный период серьезно сократили, приостановили или полностью прекратили производство. В результате падение по отечественным брендам составило 64,0%, выпущено всего 91,8 тыс. автомобилей. Вот как выглядит сокращение производства в разбивке по маркам и подразделениям:

АВТОВАЗ (Тольятти) —56,2%;

Лада Спорт (Тольятти) —46,0%;

Лада Ижевск —71,4%;

ЧеченАвто —60,0%;

УАЗ —64,9%.

В то же время «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в январе-июле 2022 года по отношению к январю-июлю 2021 года увеличил производство на 30,4%.

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Очевидно, за счет активизации китайских автопроизводителей, доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в январе-июле 2022 года не изменилась — 69,3%, ровно столько же было в январе-июле 2021 года.

В последние дни российское производство прекратили Мазда и Тойота.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС