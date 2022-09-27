Производство автомобилей в России упало на 64%

Российский автопром переживает серьезнейшее падение: за январь-июль 2022 года было выпущено 298,6 тыс. легковушек, что на 64,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. По отгрузке готовой продукции дилерам ситуация идентичная: 296,1 тыс. авто, то есть на 64,3% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическая компания «АСМ-холдинг».
Производство иностранных марок упало на 64,1%, выпущено всего 206,8 тыс. автомобилей. Вот полный список российских предприятий, где приостановлено или полностью прекращено производство:
- Заводы в Санкт-Петербурге — «Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»;
- «Фольксваген Груп Рус»;
- «Рено Россия»;
- Контрактная сборка Renault на АВТОВАЗе;
- Контрактная сборка Volkswagen, Skoda на ГАЗе;
- «ПСМА Рус»;
- «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»;
- «Мерседес-Бенс Мануфэкчуринг Рус»;
- «Форд Соллерс Елабуга»;
- Производство BMW на заводе «Автотор».
Что касается российских марок автомобилей, то все они в указанный период серьезно сократили, приостановили или полностью прекратили производство. В результате падение по отечественным брендам составило 64,0%, выпущено всего 91,8 тыс. автомобилей. Вот как выглядит сокращение производства в разбивке по маркам и подразделениям:
- АВТОВАЗ (Тольятти) —56,2%;
- Лада Спорт (Тольятти) —46,0%;
- Лада Ижевск —71,4%;
- ЧеченАвто —60,0%;
- УАЗ —64,9%.
В то же время «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в январе-июле 2022 года по отношению к январю-июлю 2021 года увеличил производство на 30,4%.
Очевидно, за счет активизации китайских автопроизводителей, доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в январе-июле 2022 года не изменилась — 69,3%, ровно столько же было в январе-июле 2021 года.
- В последние дни российское производство прекратили Мазда и Тойота.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС