Водителям рассказали об особенностях цифровых прав

Через два дня начнут действовать новые правила, но пока в качестве эксперимента.

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С 1 октября в России автомобилистам разрешат предъявлять электронные водительские права. Как их получить и будет ли это означать, что водители могут не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству «Прайм» юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин.

Получить электронные права водители смогут через мобильное приложение «Госуслуги Авто», а выглядеть оно будет как индивидуальный QR-код. Инспектор сможет проверить такие права с помощью своего планшета.

Однако это вовсе не означает, что водители могут больше не брать с собой пластиковое водительское удостоверение.

Дело в том, что законодательно новация еще не оформлена и проект с QR-кодами реализуется как эксперимент. В текущей версии ПДД указано, что водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки водительское удостоверение и регистрационные документы , иначе может грозить штраф в размере 500 рублей.

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Кроме того, в разработке электронный формат полиса ОСАГО, который тоже можно будет предъявлять в виде QR-кода.

Другие документы

Эксперименты с кодами начались со свидетельства о регистрации автомобиля (СТС), который часть водителей уже показывают инспекторам в электронном виде через сервис «Госуслуги Авто». Этот эксперимент признали удачным, значит и другие документы со временем будут оцифрованы.

Приложение «Госуслуги Авто» работает и офлайн, сохраненное в нем электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету.

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Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС