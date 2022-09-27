С 1 октября автомобилисты смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную копию водительского удостоверения. Для этого достаточно скачать приложение «Госуслуги.Авто» и загрузить туда свои права. Программное обеспечение планшета инспектора сможет распознать удостоверение по QR-коду и проверить подлинность и актуальность документа.
Некоторые эксперты указывают на недостаток: не везде на трассах есть устойчивый сигнал интернета, пишут Известия. Однако сообщение, опубликованное на официальном сайте Минцифры, отметает это подозрение:
«Приложение „Госуслуги.Авто“ работает и офлайн, сохраненное в приложении электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету», — говорится в сообщении ведомства.
В Госавтоинспекции, в свою очередь, замечают, что и инспекторам, чтобы проверить ваши электроные права, доступ в интернет не понадобится.
«Даже в случае отсутствия сетевого соединения у сотрудника полиции есть возможность увидеть распознанное свидетельство на экране планшета и определить актуальность сведений», — говорят в ГИБДД.
Также в Госавтоинспекции напоминают, что как и в случае с предъявлением электронного СТС, ставшего возможным в сентябре 2021 года, речь пока идет об эксперименте.
Цифровые права — это исключительно копия оригинального водительского удостоверения и полноценной его заменой оно на данный момент не является. В ПДД прописано, что водитель должен иметь при себе водительское удостоверение (не копию!).
- Чтобы произошла полная замена на электронный формат удостоверения, в ПДД нужно будет внести соответствующие поправки.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС