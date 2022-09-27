Как получить электронную копию удостоверения? Нужен ли интернет, чтобы показать ее инспектору? Заменяет ли она обычные права?

Материалы по теме Камеры начали фиксировать новое нарушение

С 1 октября автомобилисты смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную копию водительского удостоверения. Для этого достаточно скачать приложение «Госуслуги.Авто» и загрузить туда свои права. Программное обеспечение планшета инспектора сможет распознать удостоверение по QR-коду и проверить подлинность и актуальность документа.

Некоторые эксперты указывают на недостаток: не везде на трассах есть устойчивый сигнал интернета, пишут Известия. Однако сообщение, опубликованное на официальном сайте Минцифры, отметает это подозрение:

«Приложение „Госуслуги.Авто“ работает и офлайн, сохраненное в приложении электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету», — говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции, в свою очередь, замечают, что и инспекторам, чтобы проверить ваши электроные права, доступ в интернет не понадобится.

«Даже в случае отсутствия сетевого соединения у сотрудника полиции есть возможность увидеть распознанное свидетельство на экране планшета и определить актуальность сведений», — говорят в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напоминают, что как и в случае с предъявлением электронного СТС, ставшего возможным в сентябре 2021 года, речь пока идет об эксперименте.

Материалы по теме Назван важный нюанс для водителя, если остановит ГИБДД

Цифровые права — это исключительно копия оригинального водительского удостоверения и полноценной его заменой оно на данный момент не является. В ПДД прописано, что водитель должен иметь при себе водительское удостоверение (не копию!).

Чтобы произошла полная замена на электронный формат удостоверения, в ПДД нужно будет внести соответствующие поправки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС