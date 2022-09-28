Аккредитованных пунктов техосмотра стало больше в два раза, а к концу года их будет около 4500.

Материалы по теме Камеры начали фиксировать новое нарушение

Такой прогноз делают в Российском союзе автостраховщиков.

В марте аккредитованных пунктов ТО, по словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, на которого ссылается РГ, было чуть больше 1,5 тысячи. Сейчас их уже почти 3,4 тысячи. К концу же года их количество увеличится в три раза по сравнению с мартом.

Если сравнивать с прошлым годом, то операторов ТО сегодня все еще меньше, чем до введения новых требований к самим пунктам техосмотра. Тогда их было около 5 тысяч.

Затем, после введения необязательного ТО для личных транспортных средств, многие операторы поспешили покинуть рынок — техосмотр для них стал нерентабельным.

Теперь же, с 1 января 2023 года, услуги техосмотра подорожают. За ТО уже нельзя будет брать менее 913 рублей. В результате техосмотр подорожает примерно в два раза и цена эта будет индексироваться каждый год. При таких расценках ТО снова становится рентабельным бизнесом, даже когда частные автомобили не обязаны проходить ТО.

Материалы по теме Техосмотр дорожает в два раза

Но есть исключения. ТО личного транспорта необходимо проводить перед регистрацией его в ГИБДД, если возраст этого транспортного средства составляет более 4 лет. Также ТО необходимо при внесении изменений в конструкцию ТС и для выезда на нем за границу. Кроме того, автовладельцы могут добровольно проходить техосмотр.

Техосмотр на дороге: что проверяют? Полный список неисправностей.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Depositphotos