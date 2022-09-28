Такой прогноз делают в Российском союзе автостраховщиков.
В марте аккредитованных пунктов ТО, по словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, на которого ссылается РГ, было чуть больше 1,5 тысячи. Сейчас их уже почти 3,4 тысячи. К концу же года их количество увеличится в три раза по сравнению с мартом.
Если сравнивать с прошлым годом, то операторов ТО сегодня все еще меньше, чем до введения новых требований к самим пунктам техосмотра. Тогда их было около 5 тысяч.
Затем, после введения необязательного ТО для личных транспортных средств, многие операторы поспешили покинуть рынок — техосмотр для них стал нерентабельным.
Теперь же, с 1 января 2023 года, услуги техосмотра подорожают. За ТО уже нельзя будет брать менее 913 рублей. В результате техосмотр подорожает примерно в два раза и цена эта будет индексироваться каждый год. При таких расценках ТО снова становится рентабельным бизнесом, даже когда частные автомобили не обязаны проходить ТО.
Но есть исключения. ТО личного транспорта необходимо проводить перед регистрацией его в ГИБДД, если возраст этого транспортного средства составляет более 4 лет. Также ТО необходимо при внесении изменений в конструкцию ТС и для выезда на нем за границу. Кроме того, автовладельцы могут добровольно проходить техосмотр.
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